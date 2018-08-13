Concurso da PM do Paraná cobra 'masculinidade' em edital

A Polícia Militar do Paraná (PM/PR) está com inscrições abertas para o concurso público de cadetes. A oferta é de 16 vagas e a remuneração pode chegar a R$ 9,5 mil. Mas o que chama a atenção neste certame é o teste psicológico onde será avaliada, dentre outras coisas, a masculinidade do candidato.

O item, presente no anexo II do documento, exige um resultado igual ou acima de regular para capacidade de não se emocionar facilmente, tampouco demonstrar interesse em histórias românticas e de amor. É exigido ainda que o candidato demonstre a competência de não se impressionar com cenas violentas e que possa suportar vulgaridades.

A Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac) pediu por ofício que a PM/PR reveja os critérios constantes do edital e o Ministério Público do Paraná apure eventual irregularidade no documento.

Outros itens do teste psicológico também chamam atenção, como amabilidade e afago. Neste último, o candidato deve ter resultado menor ou igual a médio para necessidade de buscar apoio e proteção, e sobre o quanto deseja ser amado, orientado, perdoado e consolado. Além disso, será avaliada a necessidade de ser protegido de sentimentos de abandono, ansiedade, insegurança e desespero, que também deve ser igual ou inferior a médio. Serão medidas também características de instabilidade emocional, passividade, liberalismo, busca por novidades, interações sociais, afiliação, empatia, dominância e outras.

O Ministério Público do Paraná informou que não existem reclamações formais sobre o concurso. Porém, qualquer candidato que se sentir prejudicado ou queira denunciar o edital, deve encaminhar e-mail para [email protected] ou protocolar a reclamação na sede do MP/PR, em Curitiba. Cabe ao MP averiguar a necessidade de investigação, fiscalização e tomar medidas cabíveis quando necessárias.

O concurso

São 16 vagas, sendo duas reservadas a candidatos afrodescendentes. Pode se candidatar quem tiver nível médio de formação escolar e no máximo 30 anos de idade. Os salários são de até R$ 9.544,44. Haverá provas objetivas, de compreensão e produção de textos, provas de habilidades específicas, investigação social, avaliação psicológica, exame de sanidade física, exame de capacidade física e o curso de formação.