Polêmica

Concurso com conteúdo racista gera ações na Justiça

''Negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu'', diz item de concurso

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 15:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 15:02
Alternativa de prova foi denunciada por racismo Crédito: Reprodução internet
Um dos candidatos para o concurso público aberto pela Prefeitura de Morrinhos, a 128 km de Goiânia, denunciou racismo em uma das questões da prova realizada no último 14 de janeiro, segundo informa o jornal local Mais Goiás. Hélio de Araújo Júnior, de 42 anos, candidatou-se para o cargo de inspetor de postura do município e classificou como "vexatória" as alternativas apresentadas a uma das questões.
Na prova de conhecimentos gerais, foi apresentada uma pergunta Qual a origem do racismo?. Na sequência, foi transcrita a passagem bíblica (Gênesis 9:25) em que estaria subentendida a origem do preconceito racial contra o negro. No trecho, Canaã, filho de Noé, se embriaga e é condenado a servir como escravo.
O candidato foi então orientado, a assinalar a alternativa que conteria o provérbio racista presente na publicação. Entre as opções de respostas: a) negro parado é suspeito, correndo é ladrão, voando é urubu; b) "negro só tem de gente os dentes", c) negro quando não suja na entrada, suja na saída; d) negro deitado é um porco, e de pé um toco. A alternativa correta para a questão seria o provérbio negro só tem de gente os dentes.
De acordo com a reportagem, um dos candidatos do concurso público, Hélio de Araújo Júnior, de 42 anos, que era o único negro na sala em que fez a prova, ao ler a questão e alternativas, sentiu-se constrangido e humilhado. As alternativas não estavam presentes no texto e a inclusão das frases na prova, gerou chacota entre outras pessoas que faziam a prova. As pessoas acham essa questão normal, mas não é. O que acontece é que o racismo está enraizado na sociedade e por isso, muitas vezes não percebemos essa prática. Mas para mim, foi uma situação vexatória, explica.
Hélio procurou a Delegacia Regional de Polícia de Morrinhos, onde foi orientado a voltar para seu município de residência, Caldas Novas, para lá registrar o boletim de ocorrência e encaminhá-lo para o delegado da cidade onde a prova foi realizada. Ele também acionou judicialmente a empresa organizadora da prova e a Prefeitura de Morrinhos, que, segundo o advogado do candidato, terá que disponibilizar a íntegra em seu site. Por meio de nota, o município informou que não tinha conhecimento prévio das questões.
A Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac) publicou uma nota de repúdio contra a Consulpan, banca contratada para realizar concurso público para Prefeitura de Morrinhos, no Estado de Goiás, que fez pergunta inadequada, discriminatória, preconceituosa e racista.
"Nós da Anpac iremos oficiar a banca, exigindo o cancelamento imediato da questão e oficiar também as autoridades policiais e o Ministério Público para a apuração de eventual crime por parte dos responsáveis. Quando o candidato erra, ele é punido com a perda da questão e até a reprovação. Quando a Banca erra, tem que ter responsabilidade é assumir as consequências. Essa é a luta da Anpac por um Concurso Público mais justo, moral, ético e transparente", diz a publicação.
 

