Colatina: Secretaria de Saúde abre processo seletivo para médicos

Vagas de emprego temporárias para médicos Crédito: Pixabay | @DarkoStojanovic

A contratação será para os cargos de médico auditor, clínico geral, neurologista, psiquiatra e médico do trabalho. Ao todo são oferecidas sete vagas, além de cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas presencialmente na Secretaria Municipal de Saúde até esta quarta-feira (18), das 7h30 às 12h30. A secretaria está localizada na Rua Cassiano Castelo, nº 320, Centro, em Colatina

Para se candidatar é necessário preencher o requerimento de inscrição, no anexo II do edital , e entregar com a cópia dos documentos indicados.

Os servidores contratados irão atuar no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador (CEREST), Vigilância Epidemiológica, Auditoria em Saúde, Unidades Básicas de Saúde e outros pontos de apoio da Secretaria Municipal de Saúde.

O processo seletivo será realizado em etapa única, que consiste em avaliação de títulos e experiência profissional, que deverão ser comprovados pelo candidato no ato da inscrição.

O resultado final será divulgado a partir do dia 24 de março através do site da prefeitura e no mural da Secretaria de Saúde.

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