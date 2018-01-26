Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Após suspensão

Colatina remarca provas do concurso para procurador

Exames para o Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental foi remarcado para o dia 4 de fevereiro

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 16:52
Provas de concurso têm nova data Crédito: Reprodução internet
As provas para o cargo de procurador do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental serão aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2018. O edital foi publicado no
site Gualimp
, empresa responsável pelo certame.
No endereço eletrônico, também há instruções para pedido da devolução da taxa de inscrição, caso não haja interesse no concurso.
Não haverá possibilidade de novas inscrições. A prova será realizada para os candidatos que já estavam inscritos.
O concurso ficou suspenso por 11 dias, período no qual foi realizada sindicância administrativa para apurar as alegações de violação de um dos envelopes das provas. A apuração concluiu que, embora tenha havido falha nos procedimentos de lacração dos envelopes, não houve indícios de que alguma prova tenha sido dele retirada.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Interdição de ciclovia e passarela da Ponte de Camburi é adiada
Imagem de destaque
5 filmes e séries imperdíveis que chegam à Netflix em maio de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados