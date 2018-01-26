Colatina remarca provas do concurso para procurador

Provas de concurso têm nova data Crédito: Reprodução internet

As provas para o cargo de procurador do Serviço Colatinense de Saneamento Ambiental serão aplicadas no dia 4 de fevereiro de 2018. O edital foi publicado no

, empresa responsável pelo certame.

No endereço eletrônico, também há instruções para pedido da devolução da taxa de inscrição, caso não haja interesse no concurso.

Não haverá possibilidade de novas inscrições. A prova será realizada para os candidatos que já estavam inscritos.

O concurso ficou suspenso por 11 dias, período no qual foi realizada sindicância administrativa para apurar as alegações de violação de um dos envelopes das provas. A apuração concluiu que, embora tenha havido falha nos procedimentos de lacração dos envelopes, não houve indícios de que alguma prova tenha sido dele retirada.