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Até 29 de junho

Codesa abre seleção para profissionais de nível superior

Futuros membros do Comitê de Auditoria terão jornada de trabalho de 20 horas mensais, com remuneração de R$ 5 mil

Publicado em 27 de Junho de 2018 às 19:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jun 2018 às 19:11
Companhia é a administradora dos Porto de Vitória Crédito: Divulgação/ Codesa
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) vai selecionar três profissionais para compor o Comitê de Auditoria Estatutário. Eles darão suporte ao Conselho de Administração da empresa.
Clique aqui para ter mais informações da seleção 
Os futuros membros do Comitê de Auditoria deverão cumprir uma jornada de trabalho de 20 horas mensais, com remuneração de R$ 5 mil mensais.
As inscrições podem ser feitas até 29 de junho, no Protocolo Geral da Companhia, das 8h30 às 11h30 e das 14h30 às 17 horas.
Para participar, os candidatos precisam ter curso superior completo e aqueles que possuírem formação acadêmica na área de Contabilidade, experiência comprovada em auditoria e no setor portuário terão preferência sobre os demais, conforme os critérios estabelecidos nas regras do processo seletivo.
A seleção contará de três etapas: análise de documentos, análise de currículo e entrevista, conforme determina o edital.
Os aprovados terão mandatos de um, dois e três anos, a serem estabelecidos quando da respectiva seleção.
 

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