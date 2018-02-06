Cesan abre concurso público com salário de R$ 3,1 mil

Aprovados vão atuar em todo o Estado Crédito: cesan

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai abrir concurso público para preencher cargos de níveis médio e técnico. A remuneração varia de R$ 1.692,65 a R$ 3.156,58. O edital de abertura do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira (6).

A oferta é de seis vagas, além da formação de cadastro de reserva. As oportunidades são para todo o Estado.

A seleção será organizada pela Empresa Paranaense de Licitações Ltda (EPL). O edital completo está disponível no site www.eplconcursos.com.br

De acordo com o edital, o cargo de operador de saneamento, na função de operador de estação de tratamento, conta com duas vagas. O candidato precisa ter o ensino médio completo. A remuneração é de R$ 1.692,65.

Já para técnico de saneamento e gestão são duas chances, sendo uma para técnico em mecânica ou eletrotécnica ou eletromecânica e uma vaga para técnico em química. A exigência para estes cargos é ter o nível técnico. O salário é de R$ 2.419,27.

O concurso oferece ainda duas vagas para técnico de saneamento e gestão, com uma oportunidade para técnico de segurança do trabalho e uma para técnico em química ou meio ambiente. A remuneração é de R$ 3.156,58 e os candidatos precisam ter o ensino técnico e carteira de habilitação na categoria B.

Os aprovados receberão ainda vale-alimentação no valor de R$ 1.019,87. A carga horária para todos os cargos é de 44 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas das 11 horas do dia 6 de fevereiro de 2018 até as 16 horas do dia 6 de março de 2018, no site www.eplconcursos.com.br

A taxa de inscrição é de R$ 38,00. O pagamento deve ser feito até o dia 7 de março de 2018.

Terá direito à isenção da taxa o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal; e for membro de família de baixa renda. O período para solicitação do benefício vai de 6 a 8 de fevereiro, no site da inscrição.

A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será aplicada no dia 8 de abril de 2018. O exame contará com 50 questões de múltipla escolha e para ser aprovado o candidato deve obter nota igual ou superior a 60.

Para o cargo de operador de saneamento, haverá também Teste de Aptidão Física (TAF). O exame está marcado para o dia 6 de maio de 2018.

O resultado final, contendo apenas os aprovados e classificados, será divulgado a partir da data de 17 de maio de 2018. O certame tem validade de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Descrição das atividades

Técnico de Segurança do Trabalho: Desenvolve atividades que visam identificar condições potencias de riscos à saúde e segurança, propondo ações educativas, preventivas e corretivas para viabilizar condições adequadas de trabalho, buscando mitigar acidentes/doenças do trabalho.

Técnico em Mecânica A ou Técnico em Eletrotécnica A ou Técnico em Elétrica A ou Técnico em Eletromecânica A: Executa e acompanha atividades relativas à operação de estações elevatórias de água, manutenção eletromecânica preventiva, preditiva e corretiva dos equipamentos dos sistemas de água e esgoto, a fim de garantir a conservação e melhoria dos equipamentos, e a continuidade e boa performance operacional.

Técnico em Química A: Realiza análise físico-química e microbiológica do controle da qualidade, bem como atua nas demandas de pesquisa e nas solicitações de clientes em relação à qualidade dos serviços e produtos fornecidos pela empresa.

Operador de Estação de Tratamento A: Executa atividades relativas à operação de Estação de Tratamento de Água  ETA  de menor porte, fazendo todas as manobras operacionais necessárias, levantando dados e elaborando relatórios e outros documentos operacionais, propondo e executando melhorias nos sistemas.