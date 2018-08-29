Cerca de 160 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (29)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet

Vendedor, auxiliar administrativo, recepcionista e analista de recursos humanos. Esses são apenas alguns cargos disponíveis nas empresas de recrutamento e seleção nesta quarta-feira (29). A oferta é de quase 160 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade.

Há chances para trabalhar em todo Estado e até fora do país. Os interessados devem acessar os sites de cada agência e se inscrever na vaga de interesse.

Na Rhopen Consultoria são cerca de 70 vagas de emprego abertas para diversas áreas, localidades e níveis de formação. 39 dessas oportunidades são para instrutores de operação em mina em Moçambique, na África.

Já na Psicoespaço a oferta é de 78 oportunidades e na Center RH 11 chances.

CONFIRA AS VAGAS





RHOPEN

Currículo: podem se cadastrados podem se cadastrados www.rhopen.com.br

Vagas:

Analista de crédito e cobrança

Analista de inovação (Belo Horizonte)

Analista de mídias sociais (Vitória)

Analista TI - Transformação digital (Belo Horizonte)

Assessor de diretoria (Serra)

Assistente comercial (Rio de Janeiro)

Assistente de compras (Serra e Vitória) - 2 vagas

Assistente fiscal (Vitória)

Analista de logística (Vitória)

Analista de recursos humanos (Colatina e Serra) - 3 vagas

Banco de Candidatos PCD (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo)

Cientista de Dados (Belo Horizonte)_

Comprador internacional (Serra)

Consultor comercial Autopeças (Serra)

Consultor de recrutamento e seleção (Vitória)

Consultor de vendas (Vitória)

Coordenador de RH (Vila Velha)

Cozinheiro (Vitória)

Encarregado de expedição (Vitória)

Gerente de controladoria

Inspetor de manutenção (Vitória)

Instrutor operador de Mina (Moçambique)

Laboratorista (Itabirito - MG)

Mecânico (Itabira - MG)

Operador de equipamentos e instalações (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG)

Operador mantenedor de eletromecânico (Vitória)

Produtor de ações e eventos (Vitória)

Subgerente de loja (Vitória)

Supervisor de televendas (Serra)

Técnico de mina e geologia PCD (Itabira - MG)

Vendedor (Vitória) - 2 vagas

PSICOESPAÇO

Vagas:

Administrador de Contratos (Linhares)

Advogado Associado

Ajudante de Produção (Confeitaria)

Almoxarife I - (Barra de São Francisco)

Analista PCP

Analista de Dados - 2 vagas

Analista de Departamento Pessoal

Analista de Laboratório

Analista de Relacionamento (Home Office)

Analista de RH (Área de Desenvolvimento)

Analista de RH (Departamento Pessoal)

Analista de RH (Norte do ES)

Analista de Suprimentos

Analista Fiscal Pleno

Assistente Comercial

Assistente de Atendimento

Assistente de E-commerce

Assistente de Escritório -

Assistente de Qualidade - PCD (Aracruz)

Auxiliar administrativo

Auxiliar de Cabeleireiro

Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque

Auxiliar de Consultório Médico (Secretária)

Auxiliar de estoque / serviços gerais

Auxiliar de Saúde Bucal

Auxiliar Fiscal (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Auxiliar Industrial PCD (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Consultor de Vendas

Coordenador de TI

Eletricista Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)

Eletricista Manutenção I - (São Domingos do Norte)

Eletricista Manutenção II - (São Domingos do Norte)

Empregada Doméstica (Casa de Família)

Encarregado de Atendimento (Telemarketing)

Estagiário de Engenharia de Produção

Executivo de Contas (TV)

Gerente de Educação à Distância (EAD)

Gerente Comercial

Gerente de Pós Graduação

Inspetor Estoque III Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Líder Logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Mecânico Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)

Mecânico Manutenção II (São Domingos do Norte)

Mecânico Manutenção II - (São Domingos do Norte)

Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)

Operador de Monitoramento

Operador de Televendas

Operador Industrial II ( Operador Ponte Rolante) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 4 vagas

Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística (São Domingos do Norte) - 6 vagas

Operador Industrial II (Pórtico Rolante) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 3 vagas

Operador Industrial II (Resinador) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas

Operador(a) de Caixa (Ramo Alimentício)

Orçamentista

Pessoas com Deficiência PCD - Cadastro de Reserva

Porteiro

Recepcionista (Consultório Veterinário)

Recepcionista

Recepcionista

Repositor de Mercadorias

Supervisor de Loja

Supervisor de Processos (São Domingos do Norte)

Supervisor de Relacionamento com Cliente (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico em Mecânica (Aracruz)

Vendedor(a) Interno(a)

CENTER RH

Vagas:

Auxiliar administrativo - 4 vagas

Conferente

Enfermeiro consultor educacional

Instalador de automação

Operador de call center

Paralegal nível I

Técnico de enfermagem - 2 vagas