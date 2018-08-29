Cerca de 160 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (29)

Vendedor, auxiliar administrativo, recepcionista e analista de recursos humanos. Esses são apenas alguns cargos disponíveis nas empresas de recrutamento e seleção nesta quarta-feira (29). A oferta é de quase 160 vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade.
Há chances para trabalhar em todo Estado e até fora do país. Os interessados devem acessar os sites de cada agência e se inscrever na vaga de interesse.
Na Rhopen Consultoria são cerca de 70 vagas de emprego abertas para diversas áreas, localidades e níveis de formação. 39 dessas oportunidades são para instrutores de operação em mina em Moçambique, na África.
Já na Psicoespaço a oferta é de 78 oportunidades e na Center RH 11 chances.
CONFIRA AS VAGAS
RHOPEN
Currículo: podem se cadastrados www.rhopen.com.br.
Vagas:
Analista de crédito e cobrança
Analista de inovação (Belo Horizonte)
Analista de mídias sociais (Vitória)
Analista TI - Transformação digital (Belo Horizonte)
Assessor de diretoria (Serra)
Assistente comercial (Rio de Janeiro)
Assistente de compras (Serra e Vitória) - 2 vagas
Assistente fiscal (Vitória)
Analista de logística (Vitória)
Analista de recursos humanos (Colatina e Serra) - 3 vagas
Banco de Candidatos PCD (Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo)
Cientista de Dados (Belo Horizonte)_
Comprador internacional (Serra)
Consultor comercial Autopeças (Serra)
Consultor de recrutamento e seleção (Vitória)
Consultor de vendas (Vitória)
Coordenador de RH (Vila Velha)
Cozinheiro (Vitória)
Encarregado de expedição (Vitória)
Gerente de controladoria
Inspetor de manutenção (Vitória)
Instrutor operador de Mina (Moçambique)
Laboratorista (Itabirito - MG)
Mecânico (Itabira - MG)
Operador de equipamentos e instalações (São Gonçalo do Rio Abaixo - MG)
Operador mantenedor de eletromecânico (Vitória)
Produtor de ações e eventos (Vitória)
Subgerente de loja (Vitória)
Supervisor de televendas (Serra)
Técnico de mina e geologia PCD (Itabira - MG)
Vendedor (Vitória) - 2 vagas
PSICOESPAÇO
Currículo: www.psicoespaço.com.br
Vagas:
Administrador de Contratos (Linhares)
Advogado Associado
Ajudante de Produção (Confeitaria)
Almoxarife I - (Barra de São Francisco)
Analista PCP
Analista de Dados - 2 vagas
Analista de Departamento Pessoal
Analista de Laboratório
Analista de Relacionamento (Home Office)
Analista de RH (Área de Desenvolvimento)
Analista de RH (Departamento Pessoal)
Analista de RH (Norte do ES)
Analista de Suprimentos
Analista Fiscal Pleno
Assistente Comercial
Assistente de Atendimento
Assistente de E-commerce
Assistente de Escritório -
Assistente de Qualidade - PCD (Aracruz)
Auxiliar administrativo
Auxiliar de Cabeleireiro
Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque
Auxiliar de Consultório Médico (Secretária)
Auxiliar de estoque / serviços gerais
Auxiliar de Saúde Bucal
Auxiliar Fiscal (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Auxiliar Industrial PCD (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Consultor de Vendas
Coordenador de TI
Eletricista Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)
Eletricista Manutenção I - (São Domingos do Norte)
Eletricista Manutenção II - (São Domingos do Norte)
Empregada Doméstica (Casa de Família)
Encarregado de Atendimento (Telemarketing)
Estagiário de Engenharia de Produção
Executivo de Contas (TV)
Gerente de Educação à Distância (EAD)
Gerente Comercial
Gerente de Pós Graduação
Inspetor Estoque III Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Líder Logística (Cachoeiro de Itapemirim)
Mecânico Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)
Mecânico Manutenção II (São Domingos do Norte)
Mecânico Manutenção II - (São Domingos do Norte)
Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)
Operador de Monitoramento
Operador de Televendas
Operador Industrial II ( Operador Ponte Rolante) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 4 vagas
Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística (São Domingos do Norte) - 6 vagas
Operador Industrial II (Pórtico Rolante) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 3 vagas
Operador Industrial II (Resinador) Indústria Granito (São Domingos do Norte) - 2 vagas
Operador(a) de Caixa (Ramo Alimentício)
Orçamentista
Pessoas com Deficiência PCD - Cadastro de Reserva
Porteiro
Recepcionista (Consultório Veterinário)
Recepcionista
Recepcionista
Repositor de Mercadorias
Supervisor de Loja
Supervisor de Processos (São Domingos do Norte)
Supervisor de Relacionamento com Cliente (Cachoeiro de Itapemirim)
Técnico em Mecânica (Aracruz)
Vendedor(a) Interno(a)
CENTER RH
Currículo: www.centerrh.com.br
Vagas:
Auxiliar administrativo - 4 vagas
Conferente
Enfermeiro consultor educacional
Instalador de automação
Operador de call center
Paralegal nível I
Técnico de enfermagem - 2 vagas