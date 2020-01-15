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Oportunidade

Cariacica leva serviços da Agência do Trabalhador para dentro dos bairros

O Programa Agência na Praça tem o objetivo de aproximar os moradores das oportunidades de emprego; a primeira ação será realizada no bairro Itaquari no dia 21 de janeiro

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 10:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 10:26
Programa Agência na Praça leva serviços de encaminhamento ao mercado de trabalho para moradores dos bairros de Cariacica.  Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Cariacica
Prefeitura de Cariacica anuncia que vai levar os serviços da Agência do Trabalhador para dentro dos bairros do município. A primeira ação será realizada no dia 21 de janeiro de 2020, na praça ao lado da Unidade de Saúde, na Rua Muniz Freire, em Itaquari.
A ação faz parte do Programa Agência na Praça, que funciona como uma extensão da Agência do Trabalhador, levando para as praças dos bairros os serviços de encaminhamento ao mercado de trabalho e cadastro de perfil profissional e para o Programa Jovem Aprendiz.
Os moradores da Região 5, composta pelos bairros Alto Boa Vista, Alto Lage, Expedito, Itaquari e Sotema, que estão em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho devem ficar atentos as chances oferecidas pelas mais de 700 empresas conveniadas a Agência do município.

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Os interessados em conquistar uma das vagas do sistema devem apresentar na hora do cadastro a Carteira de Trabalho e documento de Identidade. Além das oportunidades de emprego, esta edição do programa contará com a participação do Procon Municipal ofertando aos consumidores orientações e esclarecimentos sobre diversos temas.
Para o gerente da empresa Gecaper, responsável pela administração da Agência do Trabalhador, Joe Jerffson Almeida Lima, o programa é uma forma de tornar as chances mais acessível para os moradores do município.
"É de grande importância a interação de nossas atividades no território do município e possíveis candidatos ao mercado de trabalho, pois minimiza custos aos mesmos, além de termos uma forma mais personalizada de ajudá-los. É a humanização e descentralização de nossas atividades em prol de uma comunidade"
Joe Jerffson Almeida Lima - Gerente da Gecaper
A próxima parada do Programa Agência na Praça será em Cariacica Sede, no dia 4 de fevereiro.
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