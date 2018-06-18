Cariacica: Agência na Praça leva vagas de emprego para Itaquari

Pessoas procurando por oportunidade de emprego durante o Projeto Agência na Praça, em Cariacica Crédito: Marcelo Prest

O Projeto Agência na Praça, da Prefeitura de Cariacica, retoma nesta quarta-feira (20) as atividades em 2018. A primeira edição deste ano será realizada no bairro Itaquari, na Praça do Pedregulho, Rua Muniz Freire, das 9 às 13 horas.

No local, será possível se candidatar à vaga de emprego, cursos de de qualificação, cadastro para menor aprendiz e estágio. Além disso, o cidadão terá serviços gratuitos de barbearia e corte de cabelo, por conta da parceria com o Instituto Embelleze.

O projeto, que começou em 2015, funciona como uma extensão da Agência do Trabalhador de Cariacica. Os interessados precisam levar a Carteira de Trabalho e da Carteira de Identidade.

Estamos levando a agência aos bairros para dar mais acesso à população aos serviços oferecidos pela Gecaper, destaca o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Lima.

Esta semana a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 158 vagas de emprego abertas, sendo 72 para ampla concorrência e 86 para pessoas com deficiência.