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Oportunidades

Cariacica: Agência na Praça leva vagas de emprego para Itaquari

Também haverá vagas para cursos de qualificação, menor aprendiz e estágio

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 15:13
Pessoas procurando por oportunidade de emprego durante o Projeto Agência na Praça, em Cariacica Crédito: Marcelo Prest
O Projeto Agência na Praça, da Prefeitura de Cariacica, retoma nesta quarta-feira (20) as atividades em 2018. A primeira edição deste ano será realizada no bairro Itaquari, na Praça do Pedregulho, Rua Muniz Freire, das 9 às 13 horas.
No local, será possível se candidatar à vaga de emprego, cursos de de qualificação, cadastro para menor aprendiz e estágio. Além disso, o cidadão terá serviços gratuitos de barbearia e corte de cabelo, por conta da parceria com o Instituto Embelleze.
O projeto, que começou em 2015, funciona como uma extensão da Agência do Trabalhador de Cariacica. Os interessados precisam levar a Carteira de Trabalho e da Carteira de Identidade.
Estamos levando a agência aos bairros para dar mais acesso à população aos serviços oferecidos pela Gecaper, destaca o gerente de Capacitação Profissional, Emprego e Renda, Joe Lima.
Esta semana a Agência do Trabalhador de Cariacica está com 158 vagas de emprego abertas, sendo 72 para ampla concorrência e 86 para pessoas com deficiência.
 

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