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Inscrições em breve

Cariacica abre 45 vagas para profissionais da área da saúde

As inscrições começam a partir de segunda-feira; todas as vagas são direcionadas para profissionais com formação superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 16:14

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 16:14

*Viviane Maciel

Prefeitura de Cariacica abre processo para seleção de profissionais  da área da saúde. Crédito: Divulgação / Prefeitura de Cariacica
A Prefeitura de Cariacica abre o processo seletivo para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para atender as necessidades do município na área da Saúde. As inscrições serão realizadas online e começam no dia 2 de dezembro de 2019. 
Ao todo são 45 vagas para temporários, além das oportunidades para cadastro reserva. As vagas são destinadas a profissionais com nível superior. Será aceita apenas duas inscrições pode candidato. As chances são para cardiologista, clínico geral, médico geriatra, ginecologista, neurologista, neurologista pediatra, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, e psiquiatra infantil.
O prazo de inscrição vai das 7h do dia 2 de dezembro, até às 16h do dia 6 de dezembro de 2019, e o cadastro pode ser realizado no site da prefeitura. O processo vai contar com três etapas de seleção, a primeira será a inscrição e classificação dos candidatos, a segunda segunda consiste na comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional, e a última será a formalização do contrato.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

  • Cardiologista
Vagas: 1+ cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Clínico geral
Vagas: 20 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe. 
  • Geriatra 
Vagas: 1+ cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos:  Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente. 

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  • Ginecologista 
Vagas: 6 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Neurologista
Vagas: 1 + cadastro de reserva 7 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente. 
  • Neurologista Pediátra 
Vagas: 1 + cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Geriatra 
Vagas: 1+ cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos:  Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente. 
  • Ginecologista 
Vagas: 6 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Neurologista
Vagas: 1 + cadastro de reserva 7 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente. 
  • Neurologista Pediatra  
Vagas: 1 + cadastro de reserva
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Otorrinolaringologista 
Vagas: 2 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Pediatra 
Vagas: 10 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada. 

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  • Psiquiatra 
Vagas: 1 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
  • Psiquiatra Infantil 
Vagas: 2 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício:R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Otorrinolaringologista 
Vagas: 2 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
  • Pediatra 
Vagas: 10 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício: R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada. 
  • Psiquiatra 
Vagas: 1 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
  • Psiquiatra Infantil 
Vagas: 2 + cadastro de reserva 
Carga horária: 20 horas semanais 
Benefício:R$ 2.475,77 
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
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