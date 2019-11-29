Cariacica abre 45 vagas para profissionais da área da saúde

Pediatra

Vagas: 10 + cadastro de reserva

Carga horária: 20 horas semanais

Benefício: R$ 2.475,77

Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.