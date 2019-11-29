Cariacica abre 45 vagas para profissionais da área da saúde

*Viviane Maciel
A Prefeitura de Cariacica abre o processo seletivo para contratação temporária e cadastro reserva de profissionais para atender as necessidades do município na área da Saúde. As inscrições serão realizadas online e começam no dia 2 de dezembro de 2019.
Ao todo são 45 vagas para temporários, além das oportunidades para cadastro reserva. As vagas são destinadas a profissionais com nível superior. Será aceita apenas duas inscrições pode candidato. As chances são para cardiologista, clínico geral, médico geriatra, ginecologista, neurologista, neurologista pediatra, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, e psiquiatra infantil.
O prazo de inscrição vai das 7h do dia 2 de dezembro, até às 16h do dia 6 de dezembro de 2019, e o cadastro pode ser realizado no site da prefeitura. O processo vai contar com três etapas de seleção, a primeira será a inscrição e classificação dos candidatos, a segunda segunda consiste na comprovação dos requisitos, experiência profissional e qualificação profissional, e a última será a formalização do contrato.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
- Cardiologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Clínico geral
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina e registro no respectivo Conselho de Classe.
- Geriatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Ginecologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Neurologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Neurologista Pediátra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Geriatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Ginecologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Neurologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Neurologista Pediatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Otorrinolaringologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Pediatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
- Psiquiatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
- Psiquiatra Infantil
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício:R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Otorrinolaringologista
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
- Pediatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
- Psiquiatra
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício: R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente, ou, experiência de, no mínimo, 01 (um) ano nessa mesma área, devidamente comprovada.
- Psiquiatra Infantil
Carga horária: 20 horas semanais
Benefício:R$ 2.475,77
Pré-requisitos: Curso de nível superior em Medicina, registro no respectivo Conselho de Classe e, o correspondente título de especialista emitido pelas sociedades filiadas à Associação Médica Brasileira (AMB) ou pelo órgão de classe correspondente.
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene