Câmara de Viana prepara concurso público com 19 oportunidades

Câmara de Viana Crédito: Divulgação | Câmara de Viana

A Câmara de Viana vai abrir concurso público para contratar servidores efetivos de níveis médio e superior. Serão 19 vagas com remuneração que pode chegar a R$ 2,3 mil. A expectativa é de que o edital seja publicado em 30 dias.

De acordo com o presidente de Casa, Fábio Luiz Dias, a última seleção foi realizada há 32 anos. Temos apenas quatro servidores efetivos, que já podem até se aposentar, afirmou.

A seleção contará com vagas para procurador (1), contador (1), controlador (1) auditor interno legislativo (1), assessor administrativo (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.3232,00. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 400.

O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) ficará responsável pelo concurso. De acordo com o presidente, o edital já está sendo elaborado e as inscrições devem ocorrer a partir do próximo mês.

A realização do concurso ocorre após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A nossa previsão é homologar o concurso ainda este ano. Servidores efetivos são responsáveis pela continuidade do serviço público da Câmara municipal, diz o presidente.

CONFIRA AS VAGAS

Nível superior

Procurador

Vaga: 1

Salário: R$ 2.332,00

Contador

Vaga: 1

Salário: R$ 2.332,00

Controlador

Vaga: 1

Salário: R$ 2.332,00

Auditor interno legislativo

Vaga: 1

Salário: R$ 2.332,00

Assessor administrativo

Vagas: 11

Salário: R$ 1.982,00

Nível Médio

Assistente Legislativo

Vaga: 1

Salário: R$ 1.964,00

Auxiliar administrativo

Vagas: 3