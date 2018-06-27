Câmara de Viana prepara concurso público com 19 oportunidades

A Câmara de Viana vai abrir concurso público para contratar servidores efetivos de níveis médio e superior. Serão 19 vagas com remuneração que pode chegar a R$ 2,3 mil. A expectativa é de que o edital seja publicado em 30 dias.
De acordo com o presidente de Casa, Fábio Luiz Dias, a última seleção foi realizada há 32 anos. Temos apenas quatro servidores efetivos, que já podem até se aposentar, afirmou.
A seleção contará com vagas para procurador (1), contador (1), controlador (1) auditor interno legislativo (1), assessor administrativo (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3). Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.3232,00. Os aprovados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 400.
O Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) ficará responsável pelo concurso. De acordo com o presidente, o edital já está sendo elaborado e as inscrições devem ocorrer a partir do próximo mês.
A realização do concurso ocorre após a assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado com o Ministério Público do Espírito Santo (MPES). A nossa previsão é homologar o concurso ainda este ano. Servidores efetivos são responsáveis pela continuidade do serviço público da Câmara municipal, diz o presidente.
CONFIRA AS VAGAS
Nível superior
Procurador
Vaga: 1
Salário: R$ 2.332,00
Contador
Vaga: 1
Salário: R$ 2.332,00
Controlador
Vaga: 1
Salário: R$ 2.332,00
Auditor interno legislativo
Vaga: 1
Salário: R$ 2.332,00
Assessor administrativo
Vagas: 11
Salário: R$ 1.982,00
Nível Médio
Assistente Legislativo
Vaga: 1
Salário: R$ 1.964,00
Auxiliar administrativo
Vagas: 3
Salário: R$ 1.227,00