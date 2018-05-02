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Níveis médio e superior

Câmara de Nova Venécia vai abrir seleção com salário de até R$ 5 mil

Licitação para escolha da empresa organizadora será no dia 7 de maio

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 13:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 13:54
Câmara de Nova Venécia contará com novos servidores Crédito: Divulgação / Câmara de Nova Venécia
A Câmara de Nova Venécia vai abrir concurso público com três vagas para cargos de níveis médio e superior. Também haverá a formação de cadastro de reserva. Na próxima segunda-feira (7), será realizada a licitação para a escolha da organizadora responsável pelo certame.
As informações do edital de licitação estão disponíveis no site da Câmara.
O tipo de licitação será por tomada de preço, em que se avalia melhor técnica e melhor preço. O edital de abertura será publicado logo após a escolha da empresa responsável pelo certame.
Todo o processo de seleção será acompanhado pela Comissão do Concurso da Câmara, composta pelo quadro permanente de funcionários do Legislativo municipal.
O concurso contará com oportunidades para procurador jurídico (1), técnico legislativo (1) e escriturário (1). A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 469,00.
Para o presidente da Câmara, Antonio Emílio, a realização de concurso público é fundamental no processo de transparência e igualdade de oportunidades no serviço público: O certame é a forma mais democrática das pessoas alcançarem cargos públicos por meio da competência e mérito próprio.
 

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