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Câmara de Nova Venécia libera cartão de inscrição

Provas serão aplicadas no dia 2 de setembro. Candidatos podem consultar os locais a partir desta quinta-feira (16)

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 15:13
Câmara de Vereadores de Nova Venécia vai contratar novos servidores Crédito: Câmara de Nova Venécia/Divulgação
A Câmara de Nova Venécia libera a partir das 16 horas desta quinta-feira (16) os cartões de inscrição dos candidatos do concurso público. No documento, haverá informações todos os dados do candidato e local de aplicação das provas. O exame será aplicado no dia 2 de setembro.
Para imprimir o cartão, é preciso acessar o site da organizadora Gualimp, www.gualimp.com.br, escolher o concurso público no qual está inscrito e clicar no botão Cartão de Inscrição. Caso haja algum erro de digitação ou informação o candidato precisa solicitar a retificação até as 18 horas do dia 23 de agosto pelo e-mail: [email protected]  ou pelos números de telefones disponíveis no edital do certame.
No dia de aplicação dos exames, é necessário levar o cartão de inscrição e um documento de identidade original com foto. A orientação é de que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência.
O concurso da Câmara de Nova Venécia atraiu um total de 1.156 candidatos para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 551 em auxílio-alimentação
O cargo mais bem procurado é o de técnico legislativo, com 539 candidatos, em seguida, o de escriturário I, com 439 inscritos, e o cargo de procurador jurídico, com 178 candidatos.

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