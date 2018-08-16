Câmara de Nova Venécia libera cartão de inscrição

Câmara de Vereadores de Nova Venécia vai contratar novos servidores Crédito: Câmara de Nova Venécia/Divulgação

A Câmara de Nova Venécia libera a partir das 16 horas desta quinta-feira (16) os cartões de inscrição dos candidatos do concurso público. No documento, haverá informações todos os dados do candidato e local de aplicação das provas. O exame será aplicado no dia 2 de setembro.

Para imprimir o cartão, é preciso acessar o site da organizadora Gualimp, www.gualimp.com.br , escolher o concurso público no qual está inscrito e clicar no botão Cartão de Inscrição. Caso haja algum erro de digitação ou informação o candidato precisa solicitar a retificação até as 18 horas do dia 23 de agosto pelo e-mail: [email protected] ou pelos números de telefones disponíveis no edital do certame.

No dia de aplicação dos exames, é necessário levar o cartão de inscrição e um documento de identidade original com foto. A orientação é de que o candidato chegue ao local com uma hora de antecedência.

O concurso da Câmara de Nova Venécia atraiu um total de 1.156 candidatos para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 551 em auxílio-alimentação