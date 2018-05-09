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Câmara de Nova Venécia define organizadora de concurso

Empresa tem 120 dias para organizar o certame

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:34
Câmara de Nova Venécia vai contratar novos servidores em breve Crédito: Divulgação / Câmara de Nova Venécia
A Câmara de Nova Venécia definiu no início desta semana que a empresa Gualimp será a organizadora do próximo concurso. Após ser homologado pela presidência do legislativo, a outra etapa é a assinatura do contrato entre a Câmara e a organizadora, que terá até 120 dias para aplicar o concurso.
O presidente do Poder Legislativo municipal, Antonio Emílio, ressalta que a realização do concurso público é fundamental no processo de transparência e igualdade de oportunidades no serviço público: O certame é a forma mais democrática das pessoas alcançarem cargos públicos por meio da competência e mérito próprio, aponta
O certame vai oferecer três vagas para os cargos de procurador jurídico, técnico legislativo e escriturário. A remuneração é de R$ 5.093, R$ 4.762 e R$ 2.508, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 469 em auxílio-alimentação.
A empresa responsável pela organização, realização, processamento e resultado final do certame é de Guaçuí, Sul do Espírito Santo.
 

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