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Câmara de Mucurici reabre concurso para procurador

Candidatos podem se inscrever até 15 de junho

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 14:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 14:03
Concurso contará com provas objetivas Crédito: Pixabay
A Câmara de Mucurici vai reabrir as inscrições para o concurso público de procurador jurídico. A seleção oferece uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 1.650,00, para carga horária de 20 horas semanais.
Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho de 2018, no site www.consulpam.com.br. A taxa de participação é de R$ 120,00.
Os candidatos que já efetuaram a inscrição na fase anterior, e quitaram os boletos da taxa de inscrição, estão automaticamente inscritos nesta nova aplicação de provas.
De acordo com o edital, o concurso contará com com duas fases. Na primeira, haverá provas objetiva e subjetiva contendo Peça Processual (Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Tributário), mais duas questões discursivas. Já a segunda fase contará com avaliação de títulos.
Os exames da primeira etapa serão aplicados no dia 5 de agosto de 2018, das 8 às 12 horas.
O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos, a contar da data da publicação do ato homologatório, prorrogável apenas uma vez pelo mesmo período.
 

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