Câmara de Mucurici reabre concurso para procurador

Concurso contará com provas objetivas Crédito: Pixabay

A Câmara de Mucurici vai reabrir as inscrições para o concurso público de procurador jurídico. A seleção oferece uma vaga, além da formação de cadastro de reserva. Os candidatos precisam ter formação em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração é de R$ 1.650,00, para carga horária de 20 horas semanais.

Os interessados podem se inscrever até o dia 15 de junho de 2018, no site www.consulpam.com.br . A taxa de participação é de R$ 120,00.

Os candidatos que já efetuaram a inscrição na fase anterior, e quitaram os boletos da taxa de inscrição, estão automaticamente inscritos nesta nova aplicação de provas.

De acordo com o edital, o concurso contará com com duas fases. Na primeira, haverá provas objetiva e subjetiva contendo Peça Processual (Direito Constitucional, Direito Administrativo ou Tributário), mais duas questões discursivas. Já a segunda fase contará com avaliação de títulos.

Os exames da primeira etapa serão aplicados no dia 5 de agosto de 2018, das 8 às 12 horas.

O prazo de validade do concurso, para efeito de nomeação, será de dois anos, a contar da data da publicação do ato homologatório, prorrogável apenas uma vez pelo mesmo período.