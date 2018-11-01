Câmara de Conceição da Barra abre concurso público

Concurso contará com provas objetivas para todos os cargos Crédito: Pixabay

A Câmara Municipal de Conceição da Barra abriu concurso público para a contratação de profissionais de ensino fundamental incompleto, médio e nível superior. A remuneração varia de R$ 886,00 a R$ 2.225,63.

As oportunidades são para os cargos de controlador (1), assistente de controle interno (1), auxiliar de serviços gerais/Sede (1), auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio (1) e vigia. A carga horária para todas as funções é de 30 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site www.gualimp.com.br . O inscritos, o valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00, efetuado por boleto bancário, até o dia 16 de novembro de 2018.

O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para o cargo de controlador.

Os exames serão aplicados no dia 9 de dezembro de 2018, das 8h30 às 12h30. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

SAIBA MAIS

Controlador

Requisitos: Curso de Nível Superior em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia e registro no respectivo conselho de classe.

Vaga: 1

Remuneração: R$ 2.225,63

Assistente de Controle Interno

Requisito: Ensino Médio completo e conhecimentos de informática

Vaga: 1

Remuneração: R$ 1.780,59 3

Auxiliar de Serviços Gerais / Sede

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Vaga: 1

Remuneração: R$ 886,00

Auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio

Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto

Vaga: 1

Remuneração: R$ 886,00

Vigia

Requisito: Ensino Fundamental Incompleto

Vaga: 1

Remuneração: R$ 886,00

Obs.: Os valores abaixo do salário mínimo nacional serão complementados e corresponderão ao mínimo nacional estipulado em Lei.