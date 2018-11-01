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Norte do ES

Câmara de Conceição da Barra abre concurso público

Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade; inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 15 de novembro

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 14:45
Concurso contará com provas objetivas para todos os cargos Crédito: Pixabay
A Câmara Municipal de Conceição da Barra abriu concurso público para a contratação de profissionais de ensino fundamental incompleto, médio e nível superior. A remuneração varia de R$ 886,00 a R$ 2.225,63.
As oportunidades são para os cargos de controlador (1), assistente de controle interno (1), auxiliar de serviços gerais/Sede (1), auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio (1) e vigia. A carga horária para todas as funções é de 30 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 15 de novembro, no site www.gualimp.com.br. O inscritos, o valor da taxa de inscrição alterna de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 100,00, efetuado por boleto bancário, até o dia 16 de novembro de 2018.
O concurso contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos; e prova de títulos, de caráter classificatório, exclusivamente para o cargo de controlador.
Os exames serão aplicados no dia 9 de dezembro de 2018, das 8h30 às 12h30. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.
SAIBA MAIS
Controlador
Requisitos: Curso de Nível Superior em Direito, Contabilidade, Administração ou Economia e registro no respectivo conselho de classe.
Vaga: 1
Remuneração: R$ 2.225,63
Assistente de Controle Interno
Requisito: Ensino Médio completo e conhecimentos de informática
Vaga: 1
Remuneração: R$ 1.780,59 3
Auxiliar de Serviços Gerais / Sede
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Vaga: 1
Remuneração: R$ 886,00
Auxiliar de serviços gerais/ Distrito de Braço do Rio
Requisitos: Ensino Fundamental Incompleto
Vaga: 1
Remuneração: R$ 886,00
Vigia
Requisito: Ensino Fundamental Incompleto
Vaga: 1
Remuneração: R$ 886,00
Obs.: Os valores abaixo do salário mínimo nacional serão complementados e corresponderão ao mínimo nacional estipulado em Lei.
 

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