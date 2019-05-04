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Bolsonaro garante concurso para diplomatas em 2019

Certames acontecem desde 1996; remuneração inicial é de R$ 18.517,83
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 mai 2019 às 21:55

Publicado em 03 de Maio de 2019 às 21:55

Instituto Rio Branco vai abrir concurso para diplomatas Crédito: Reprodução internet
O presidente Jair Bolsonaro confirmou a realização de um novo concurso para diplomatas em 2019 e nos demais anos de seu governo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (3) durante a cerimônia de formatura dos aprovados no concurso para diplomacia, realizado em 2018.
Em seu discurso, o chefe do Poder Executivo orientou que os novos diplomatas trabalhem por um Brasil aberto aos grandes fluxos econômicos, conectados aos centros tecnológicos, e na defesa da democracia.
“Estudem as correntes de comércio e como aumentá-las, mas estudem também as correntes de pensamento. O mundo é um grande fluxo de bens e mercadorias, mas também é cada vez mais um grande fluxo de ideias, e são as ideias que determinarão as estruturas do poder político e econômico no futuro”, disse.
Bolsonaro pediu ainda que os novos diplomatas tenham humildade de reconhecer as limitações do Brasil e ousadia para trabalhar a fim de superá-las. “Busquem compreender o Brasil e defendê-lo e não permitam que nosso país seja definido de fora, com base em conceitos e interesses alheios”, orientou.
O presidente afirmou ainda que o governo manterá o concurso público anual que seleciona alunos para o Instituto Rio Branco, órgão de formação de diplomatas do ministério. A turma 2017-2019 do Instituto Rio Branco é composta de 30 diplomatas brasileiros, aos quais se somam sete diplomatas da Argentina, Cazaquistão, Guiné Bissau, Japão, Moçambique e Timor-Leste.
Os concursos para ingresso como diplomatas no Instituto Rio Branco, do Ministério das Relações Exteriores, são realizados uma vez por ano, desde 1996. A seleção é aberta a candidatos de nível superior completo em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 18.517,83, já incluindo o auxílio-alimentação de R$ 458.
 

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