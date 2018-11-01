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Bazar abre 300 vagas de empregos temporários

Chances são para áreas de limpeza, caixas e vendas; montagem do evento começa no dia 5 de novembro

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 15:56
Bazar reúne mais de 200 expositores e abrem 300 vagas de emprego Crédito: Adessandro Reis / Divulgação
Boas oportunidades para quem quer trabalhar com contrato temporário. O Exagerado, que reúne várias marcas, vai contratar 300 profissionais em áreas como vendas e limpeza. O eventos será realizado no período de 7 a 10 de novembro, no Pavilhão de Carapina. A montagem do evento começa no dia 5 de novembro.
As oportunidades são para cargos de vendedores, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais, todas para emprego temporário.
Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos e alguma experiência em vendas.(para o cargo de vendedora). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected].  A organização indicará os vendedores aos expositores participantes do evento.
O evento conta com 220 expositores, todos com CNPJ do Espírito Santo. Segundo Victor de Castro, organizador, o evento movimenta a economia local gerando não só empregos, como também venda direta para empresários e empreendedores locais.
Sem dúvidas, a feira é um incentivador do pequeno negócio e busca fortalecer a indústria capixaba em diferentes segmentos como moda feminina, infantil, masculina, fitness, calçados, acessórios, cosméticos, dentre outros serviços, explica.

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