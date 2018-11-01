Bazar abre 300 vagas de empregos temporários

Bazar reúne mais de 200 expositores e abrem 300 vagas de emprego Crédito: Adessandro Reis / Divulgação

Boas oportunidades para quem quer trabalhar com contrato temporário. O Exagerado, que reúne várias marcas, vai contratar 300 profissionais em áreas como vendas e limpeza. O eventos será realizado no período de 7 a 10 de novembro, no Pavilhão de Carapina. A montagem do evento começa no dia 5 de novembro.

As oportunidades são para cargos de vendedores, auxiliar de produção, caixas e serviços gerais, todas para emprego temporário.

Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos e alguma experiência em vendas.(para o cargo de vendedora). Os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] . A organização indicará os vendedores aos expositores participantes do evento.

O evento conta com 220 expositores, todos com CNPJ do Espírito Santo. Segundo Victor de Castro, organizador, o evento movimenta a economia local gerando não só empregos, como também venda direta para empresários e empreendedores locais.