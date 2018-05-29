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Mais de 62 mil inscritos

Banestes divulga resultado preliminar de concurso

Candidatos podem entrar com recurso nos dias 30 de maio e 1º de junho

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 19:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 19:12
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou nesta terça-feira (29) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso que vai preencher cadastro de reserva. Também estão disponíveis a resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar, bem como das respostas definitivas. 
Para conferir o resultado clique aqui
De acordo com o edital de abertura do certame, os candidatos podem entrar com recurso contra a resultado. A solicitação deve ser feitas nesta quarta (30) e quinta (1), no site fgvprojetos.fgv.br. O certame registrou 62.333 inscrições.
As provas foram aplicadas no dia 6 de maio. O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho. 
Sobre o concurso
As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição.
Concorrência
O cargo de técnico bancário, para nível médio, é o que tem maior número de candidatos: 50.650 inscrições. Em seguida, vem o cargo de assistente securitário da Banestes Seguros, com 2.844 inscritos; analista econômico financeiro (gestão financeira), com 2.109; e assistente securitário da Banestes Corretora, com 2.027 candidatos.
Na sequência, 1.148 pessoas se inscreveram para técnico de segurança do trabalho; 816 para analista econômico financeiro (gestão contábil); 795 para assistente social; 765 para analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas); 597 para analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura); e 582 para analista de comunicação.

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