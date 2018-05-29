Banestes divulga resultado preliminar de concurso

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) divulgou nesta terça-feira (29) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso que vai preencher cadastro de reserva. Também estão disponíveis a resposta aos recursos interpostos contra o gabarito preliminar, bem como das respostas definitivas.

De acordo com o edital de abertura do certame, os candidatos podem entrar com recurso contra a resultado. A solicitação deve ser feitas nesta quarta (30) e quinta (1), no site fgvprojetos.fgv.br . O certame registrou 62.333 inscrições.

As provas foram aplicadas no dia 6 de maio. O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho.

Sobre o concurso

As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição.

Concorrência

O cargo de técnico bancário, para nível médio, é o que tem maior número de candidatos: 50.650 inscrições. Em seguida, vem o cargo de assistente securitário da Banestes Seguros, com 2.844 inscritos; analista econômico financeiro (gestão financeira), com 2.109; e assistente securitário da Banestes Corretora, com 2.027 candidatos.