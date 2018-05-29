Bandes contrata estagiário com bolsa de até R$ 1,1 mil

As inscrições para o processo seletivo de estágios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) terminam na próxima segunda-feira (4). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Informática Superior (Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação) e Jornalismo.