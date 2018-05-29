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Bandes contrata estagiário com bolsa de até R$ 1,1 mil

Oportunidades são para estudantes de nível superior; inscrição termina no dia 4

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 12:54
Bandes vai selecionar estagiários de nível superior Crédito: Cloves Louzada/Arquivo
As inscrições para o processo seletivo de estágios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) terminam na próxima segunda-feira (4). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Informática Superior (Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação) e Jornalismo.
Os interessados podem se inscrever no site até as 23h59.
O processo seletivo é conduzido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). O estágio terá a duração de 18 meses. A bolsa é de R$ 1.113,29, além de vale-transporte. A carga horária de cinco horas diárias.
 

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