Bandes contrata estagiário com bolsa de até R$ 1,1 mil

As inscrições para o processo seletivo de estágios do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) terminam na próxima segunda-feira (4). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva de estudantes dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Informática Superior (Sistema de Informação, Ciência da Computação e Engenharia da Computação) e Jornalismo.
Os interessados podem se inscrever no site até as 23h59.
O processo seletivo é conduzido pelo Instituto Euvaldo Lodi (IEL-ES). O estágio terá a duração de 18 meses. A bolsa é de R$ 1.113,29, além de vale-transporte. A carga horária de cinco horas diárias.