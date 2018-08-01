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ArcelorMittal prorroga inscrições para estágio

São cerca de 300 vagas e bolsa-auxílio de R$ 800 para estudantes de nível superior

Publicado em 01 de Agosto de 2018 às 14:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 ago 2018 às 14:45
Crédito: ArcelorMittal
A ArcelorMittal Tubarão prorrogou até o dia 7 de agosto as inscrições para o Programa de Estágio. Os interessados devem acessar o site brasil.arcelormittal.com (clicar no banner do Programa de Estágio 2019, em Unidades, e escolher ArcelorMittal Tubarão).
São cerca de 300 vagas. A bolsa-auxílio é de R$ 746 para estudantes de nível técnico e de R$ 800 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.
Os candidatos de nível técnico deverão estar no turno noturno do último ano em 2019 ou terem concluído a fase escolar, mas ainda com vínculo com a instituição de ensino. Já os de nível superior terão que concluir sua graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020.
Outras vagas de estágio
Super Estágios
Inscrição: no site www.superestagios.com.br.
Vagas: Design gráfico, Pedagogia, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas e Informática, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - Marketing, Marketing, Administração, Técnico em Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Fisioterapia, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Sistemas de Computação, Educação Física, Farmácia, Odontologia, Engenharia Elétrica.
Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800.
Estagilize Estágios
Bolsas: variam de R$ 480 a R$ 1 mil + vale-transporte.
Cadastro: www.estagilize.com.br
Vagas: Marketing digital, Ensino Médio, Design, Administração, Ciências Contábeis, Contabilidade, Educação Física, Enfermagem, Telemarketing, Audiovisual, Pedagogia, Comunicação Social, Análise de Sistemas (TI).

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