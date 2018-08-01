ArcelorMittal prorroga inscrições para estágio

Crédito: ArcelorMittal

A ArcelorMittal Tubarão prorrogou até o dia 7 de agosto as inscrições para o Programa de Estágio. Os interessados devem acessar o site brasil.arcelormittal.com (clicar no banner do Programa de Estágio 2019, em Unidades, e escolher ArcelorMittal Tubarão).

São cerca de 300 vagas. A bolsa-auxílio é de R$ 746 para estudantes de nível técnico e de R$ 800 para os de nível superior, além de transporte, alimentação e uniforme.

Os candidatos de nível técnico deverão estar no turno noturno do último ano em 2019 ou terem concluído a fase escolar, mas ainda com vínculo com a instituição de ensino. Já os de nível superior terão que concluir sua graduação entre julho de 2019 e dezembro de 2020.

Outras vagas de estágio

Super Estágios

Inscrição: no site no site www.superestagios.com.br

Vagas: Design gráfico, Pedagogia, Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Sistemas e Informática, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, Comunicação Social - Marketing, Marketing, Administração, Técnico em Administração, Ciências Contábeis, Recursos Humanos, Fisioterapia, Engenharia de Computação, Sistemas de Informação, Sistemas de Computação, Educação Física, Farmácia, Odontologia, Engenharia Elétrica.

Bolsas: variam de R$ 400 a R$ 800.

Estagilize Estágios

Bolsas: variam de R$ 480 a R$ 1 mil + vale-transporte.