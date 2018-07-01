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QUER EMPREGO?

Agências do Sine operam em horário diferenciado nesta segunda-feira

Apesar de algumas agências não funcionarem devido ao jogo do Brasil, as unidades iniciam a semana com 101 oportunidades de emprego

Publicado em 01 de Julho de 2018 às 16:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2018 às 16:13
Agências começam a semana oferecendo 101 vagas com carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra
As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vão funcionar em horário diferenciado nesta segunda-feira (02), em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2018. Em Barra de São Francisco, o serviço será prestado das 08h às 10h e das 14h às 16h; e em Cachoeiro de Itapemirim, o expediente pela manhã também será das 08h às 10h, e no turno vespertino das 14h às 17h.
A agência localizada no Faça Fácil de Cariacica irá funcionar no horário normal, enquanto o Sine de Nova Venécia fará atendimento das 07h às 11h. As demais agências, localizadas nos municípios de Anchieta, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, não terão expediente na segunda.
CONFIRA AS VAGAS
As unidades iniciam a semana com 101 oportunidades de emprego. Em Cariacica, há sete vagas para auxiliar de expedição e em Nova Venécia há 12 oportunidades para vendedor externo.
Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.
Sine - Aracruz
Vendedor de Comércio Varejista - 1
Inspetor de Ultrassom - 1
Auxiliar de Faturamento - 1
Operador de Hidrojato - 1
Sine -Barra de São Francisco
Atendente Comercial - 1
Auxiliar de Escritório (exclusiva para pessoa com deficiência) - 1
Coordenador de Compras - 1
Gerente de Departamento pessoal - 1
Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral - 1
Operador de Ponte Rolante - 1
Polidor de Pedras - 1
Vendedor Pracista - 2
Sine  Cariacica
Analista Fiscal - 1
Ajudante de Lavador de Automóvel - 1
Auxiliar de Corte - 1
Auxiliar de Expedição - 7
Cortador a Mão - 1
Costureira - 1
Cozinheiro - 1
Lavador de Veículos - 1
Professor de Educação Física - 1
Tecnólogo em Design Gráfico - 2
Sine  Linhares
Ajudante de açougueiro - 1
Analista de marketing - 1
Analista de direitos humanos - 1
Auxiliar de limpeza (exclusiva para pessoa com deficiência) - 1
Auxiliar fiscal - 1
Auxiliar operacional - 2
Confeiteiro de bolos e doces - 1
Costureira de máquina industrial - 30
Costureira de reparos de roupas de festa - 1
Eletricista de instalações de veículos automotores - 1
Instrutor de inglês - 1
Mecânico de automóvel - 1
Mecânico hidrojato - 1
Técnico de enfermagem - 3
Técnico de enfermagem do trabalho - 2
Técnico em nutrição - 1
Vigilante líder - 1
Sine  Nova Venécia
Vendedor Externo - 12
Vendedor Interno - 2
Professor de Educação Física - 1
Mecânico de Máquinas Agrícolas - 1
Acabador de Mármore e Granito - 1
Classificador de Chapas de Granito - 2
Ajudante de Motorista - 1
Churrasqueiro - 1

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