Agências do Sine operam em horário diferenciado nesta segunda-feira

Agências começam a semana oferecendo 101 vagas com carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

As agências do Sistema Nacional de Emprego (Sine) vão funcionar em horário diferenciado nesta segunda-feira (02), em razão do jogo da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo 2018. Em Barra de São Francisco, o serviço será prestado das 08h às 10h e das 14h às 16h; e em Cachoeiro de Itapemirim, o expediente pela manhã também será das 08h às 10h, e no turno vespertino das 14h às 17h.

A agência localizada no Faça Fácil de Cariacica irá funcionar no horário normal, enquanto o Sine de Nova Venécia fará atendimento das 07h às 11h. As demais agências, localizadas nos municípios de Anchieta, Aracruz, Colatina, Linhares e São Mateus, não terão expediente na segunda.

CONFIRA AS VAGAS

As unidades iniciam a semana com 101 oportunidades de emprego. Em Cariacica, há sete vagas para auxiliar de expedição e em Nova Venécia há 12 oportunidades para vendedor externo.

Os interessados em alguma das vagas anunciadas precisam criar, junto à unidade do Sine, um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional. Para isso, é necessário apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

Sine - Aracruz

Vendedor de Comércio Varejista - 1

Inspetor de Ultrassom - 1

Auxiliar de Faturamento - 1

Operador de Hidrojato - 1

Sine -Barra de São Francisco

Atendente Comercial - 1

Auxiliar de Escritório (exclusiva para pessoa com deficiência) - 1

Coordenador de Compras - 1

Gerente de Departamento pessoal - 1

Mecânico de Manutenção de Máquinas em Geral - 1

Operador de Ponte Rolante - 1

Polidor de Pedras - 1

Vendedor Pracista - 2

Sine  Cariacica

Analista Fiscal - 1

Ajudante de Lavador de Automóvel - 1

Auxiliar de Corte - 1

Auxiliar de Expedição - 7

Cortador a Mão - 1

Costureira - 1

Cozinheiro - 1

Lavador de Veículos - 1

Professor de Educação Física - 1

Tecnólogo em Design Gráfico - 2

Sine  Linhares

Ajudante de açougueiro - 1

Analista de marketing - 1

Analista de direitos humanos - 1

Auxiliar de limpeza (exclusiva para pessoa com deficiência) - 1

Auxiliar fiscal - 1

Auxiliar operacional - 2

Confeiteiro de bolos e doces - 1

Costureira de máquina industrial - 30

Costureira de reparos de roupas de festa - 1

Eletricista de instalações de veículos automotores - 1

Instrutor de inglês - 1

Mecânico de automóvel - 1

Mecânico hidrojato - 1

Técnico de enfermagem - 3

Técnico de enfermagem do trabalho - 2

Técnico em nutrição - 1

Vigilante líder - 1

Sine  Nova Venécia

Vendedor Externo - 12

Vendedor Interno - 2

Professor de Educação Física - 1

Mecânico de Máquinas Agrícolas - 1

Acabador de Mármore e Granito - 1

Classificador de Chapas de Granito - 2

Ajudante de Motorista - 1