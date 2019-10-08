Agência do Trabalho abre mais de 100 vagas em Viana

As oportunidades são para os cargos de motorista carreteiro, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, eletricista, mecânico diesel, auxiliar de manutenção, auxiliar administrativo pós-venda, assistente financeiro, consultor de serviços, consultor externo de pós-venda, inspetor de qualidade, preparador de drinks, auxiliar de serviços gerais, caixa, recepcionista de salão, recreador, auxiliar de cozinha, cumim, garçom e coordenador de salão.
Para se cadastrar, é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de residência e uma cópia do currículo. Após o cadastrado, o candidato participará de uma preparação para entrevista e, em seguida, será encaminhamento empresa contratante para dar prosseguimento ao processo de seleção.
O atendimento será realizado na sede da Agência do Trabalho, que fica na Av. Jeronino Monteiro, Próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da agência dos Correios, em Viana Sede. O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. Na quinta e sexta-feira será realizada os encaminhamentos para as entrevistas, às 9 e às 14 horas