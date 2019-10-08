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Agência do Trabalho abre mais de 100 vagas em Viana

Há vagas para garçom, auxiliar administrativo, recreador, entre outras

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2019 às 14:43
Agência do Trabalho de Viana oferece 100 vagas de emprego Crédito: Divulgação/Prefeitura de Viana
A Agência do Trabalho de Viana está com 100 vagas de emprego abertas para diversos cargos.  As oportunidades são destinadas apenas para moradores do município. 

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As oportunidades são para os cargos de motorista carreteiro, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, eletricista, mecânico diesel, auxiliar de manutenção, auxiliar administrativo pós-venda, assistente financeiro, consultor de serviços, consultor externo de pós-venda, inspetor de qualidade, preparador de drinks, auxiliar de serviços gerais, caixa, recepcionista de salão, recreador, auxiliar de cozinha, cumim, garçom e coordenador de salão.
Para se cadastrar, é necessário levar os documentos pessoais, comprovante de residência e uma cópia do currículo. Após o cadastrado, o candidato participará de uma preparação para entrevista e, em seguida, será encaminhamento empresa contratante para dar prosseguimento ao processo de seleção.

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O atendimento será realizado na sede da Agência do Trabalho, que fica na Av. Jeronino Monteiro, Próximo à Igreja Nossa Senhora da Conceição, ao lado da agência dos Correios, em Viana Sede.  O atendimento ocorre das 8 às 17 horas. Na quinta e sexta-feira será realizada os encaminhamentos para as entrevistas, às 9 e às 14 horas
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