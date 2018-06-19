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Ensino fundamental

Agência do Trabalhador de Cariacica abre vagas para construção civil

São 19 oportunidades que estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (20). Há chances para funções como pintor e pedreiro

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 17:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 17:28
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Arquivo
 
A Agência do Trabalhador de Cariacica abre mais 19 vagas nesta semana. As oportunidades são para uma empresa nacional e voltadas para a área da construção civil. As chances são para os cargos de pedreiro, pintor, carpinteiro júnior e auxiliar de obras.
Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador localizada na Avenida Kléber Andrade, a partir da próxima quarta-feira (20). O atendimento ocorre de segunda-feira à sexta-feira, das 9h às 17h.
As chances são para ambos os sexos, e os pré-requisitos exigidos são: ensino fundamental completo, experiência de no mínimo seis meses na função e ter disponibilidade para viagens. Os candidatos às vagas devem estar munidos dos documentos pessoais: Carteira de Trabalho e Carteira de Identidade, a seleção dos candidatos será realizada no dia 28 deste mês.
Agência na Praça
Estas e demais vagas de emprego também estarão disponíveis na Agência na Praça, que acontece nesta quarta-feira (20), na Praça do Pedregulho, em Itaquari. Na primeira edição deste ano, além de oferecer várias oportunidades também vai embelezar as pessoas e disponibilizar uma equipe para aferir a pressão dos cidadãos. O atendimento ao cidadão acontecerá das 9 às 13 horas. 
SAIBA MAIS
 
VAGAS
Auxiliar de obras: 3 Vagas
Carpinteiro: 6 vagas
Pedreiro: 6 vagas
Pintor: 4 Vagas
Agência na Praça
Data: 20 de junho, quarta-feira
Horário: 9h às 13h
Endereço: Praça do Pedregulho, localizada na Rua Muniz Freire, em Itaquari

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