Agência de Empregos de Viana tem quase 100 vagas nesta segunda (13)

A Agência de Empregos de Viana começa a semana com quase 100 oportunidades para quem procura trabalho com carteira assinada. As vagas são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.
Para se candidatar, é necessário ser morador do município. Os selecionados vão trabalhar em uma empresa de logística com sede na cidade. Há vagas para ensino médio, técnico e superior.
As vagas são para Supervisor de Operações, Coordenador de Operações, Analista de Inventário, Analista de Logística, Analista Financeiro Jr., Técnico Segurança do Trabalho, Assistente de Qualidade, Assistente de Tarefas, Operador de Empilhadeira, Auxiliar Logístico II, Auxiliar Logístico I e Auxiliar de Inventário. Para se inscrever, é preciso ter experiência no setor de logística comprovada em carteira.
O atendimento ocorre na das 8 às 17 horas, na Agência de Empregos, em Viana Sede. O candidato precisa levar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência do município de Viana e certificados de cursos, caso tenha.
CONFIRA AS VAGAS
Supervisor de Operações
Vagas: 2
Requisito: Ensino Superior Completo
Coordenador de Operações
Vagas: 2
Requisito: Ensino Superior Completo
Analista de Inventário
Vagas: 2 vagas
Requisito: Ensino Superior Completo
Analista de Logística
Vaga: 1
Requisito: Ensino Superior (cursando)
Analista Financeiro Jr
Vaga: 1
Requisito: Ensino Superior Completo
Técnico Segurança do Trabalho
Vaga: 1
Requisito: Ensino Técnico Completo
Assistente de Qualidade
Vaga: 1
Requisito: Ensino Médio Completo
Assistente de Tarefa
Vagas: 9
Requisito: Ensino Médio Completo
Operador de Empilhadeira
Vagas: 12
Requisito: Ensino Médio Completo
Auxiliar Logístico II
Vagas: 13
Requisito: Ensino Médio Completo
Auxiliar Logístico I
Vagas: 50
Requisito: Ensino Médio Completo
Auxiliar de Inventário
Vagas: 3
Requisito: Ensino Médio Completo
Técnico em Automação Industrial
Vaga: 1
Requisito: Ensino Técnico Completo
Auxiliar Administrativo PDC
Vaga: 1