Agência de Empregos de Viana tem quase 100 vagas nesta segunda (13)

Sede da Agência do Emprego da Prefeitura de Viana Crédito: Divulgação / Prefeitura de Viana

A Agência de Empregos de Viana começa a semana com quase 100 oportunidades para quem procura trabalho com carteira assinada. As vagas são destinadas a profissionais de níveis médio, técnico e superior.

Para se candidatar, é necessário ser morador do município. Os selecionados vão trabalhar em uma empresa de logística com sede na cidade. Há vagas para ensino médio, técnico e superior.

As vagas são para Supervisor de Operações, Coordenador de Operações, Analista de Inventário, Analista de Logística, Analista Financeiro Jr., Técnico Segurança do Trabalho, Assistente de Qualidade, Assistente de Tarefas, Operador de Empilhadeira, Auxiliar Logístico II, Auxiliar Logístico I e Auxiliar de Inventário. Para se inscrever, é preciso ter experiência no setor de logística comprovada em carteira.

O atendimento ocorre na das 8 às 17 horas, na Agência de Empregos, em Viana Sede. O candidato precisa levar carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, comprovante de residência do município de Viana e certificados de cursos, caso tenha.

CONFIRA AS VAGAS

Supervisor de Operações

Vagas: 2

Requisito: Ensino Superior Completo

Coordenador de Operações

Vagas: 2

Requisito: Ensino Superior Completo

Analista de Inventário

Vagas: 2 vagas

Requisito: Ensino Superior Completo

Analista de Logística

Vaga: 1

Requisito: Ensino Superior (cursando)

Analista Financeiro Jr

Vaga: 1

Requisito: Ensino Superior Completo

Técnico Segurança do Trabalho

Vaga: 1

Requisito: Ensino Técnico Completo

Assistente de Qualidade

Vaga: 1

Requisito: Ensino Médio Completo

Assistente de Tarefa

Vagas: 9

Requisito: Ensino Médio Completo

Operador de Empilhadeira

Vagas: 12

Requisito: Ensino Médio Completo

Auxiliar Logístico II

Vagas: 13

Requisito: Ensino Médio Completo

Auxiliar Logístico I

Vagas: 50

Requisito: Ensino Médio Completo

Auxiliar de Inventário

Vagas: 3

Requisito: Ensino Médio Completo

Técnico em Automação Industrial

Vaga: 1

Requisito: Ensino Técnico Completo

Auxiliar Administrativo PDC

Vaga: 1