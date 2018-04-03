Aeronáutica tem 260 vagas abertas em concursos

São 260 vagas para cursos de níveis fundamental e médio Crédito: Arquivo

A Aeronáutica tem dois concursos abertos com 260 vagas para cursos de níveis fundamental e médio. São 180 vagas para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar de 2019, com inscrições até 8 de maio; e 84 vagas para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria de 2019, com inscrições até o dia 9 de abril.

Cadetes do ar

Confira o edital. No curso de cadetes do ar, há 160 vagas para o sexo masculino e 20 para o sexo feminino. Para se candidatar, é necessário ter ensino fundamental completo e não possuir menos de 14 nem completar 19 anos de idade até 31 de dezembro de 2019.

ingresso.afaepcar.aer.mil.br de 18 de abril a 8 de maio, com taxa de R$ 60. As inscrições devem ser feitas pelo sitede 18 de abril a 8 de maio, com taxa de R$ 60.

Seleção

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: provas escritas (língua portuguesa, matemática, língua inglesa e redação), previstas para o dia 8 de julho; inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica; teste de avaliação do condicionamento físico; e validação documental.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo devem se apresentar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR), em Barbacena, Minas Gerais, no dia 19 de janeiro de 2019, para realizar a matrícula no curso, que tem duração de três anos.

Ao término do curso, sendo aprovado, o aluno terá os certificados de conclusão do ensino médio e poderá concorrer ao primeiro ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores da Academia da Força Aérea (AFA), em Pirassununga, São Paulo.

Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria

As vagas são para voluntários de ambos os sexos, para os Cursos de Formação de Oficiais Aviadores (20 vagas) e Intendentes (43 vagas); e do sexo masculino, para o Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica (21 vagas).

Os candidatos devem ter de 17 a 22 anos até 31 de dezembro de 2019 e ter concluído o ensino médio. As inscrições devem ser feitas pelo site ingresso.afaepcar.aer.mil.br até 9 de abril, com taxa de R$ 70.

Seleção

O processo seletivo é composto pelas seguintes etapas: provas escritas (língua portuguesa, língua inglesa, matemática, física e redação), previstas para o dia 24 de junho; inspeção de saúde; exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico; teste de aptidão à pilotagem militar (somente para os candidatos ao Curso de Formação de Oficiais Aviadores) e validação documental.

Os aprovados em todas as etapas do processo seletivo deverão se apresentar na AFA, em Pirassununga, São Paulo, no dia 10 de janeiro de 2019, para matrícula no curso escolhido. Os cursos são de nível superior e têm duração de quatro anos.