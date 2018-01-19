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Ensino médio

Aeronáutica abre concurso com 227 vagas para sargentos

Oportunidades são para cinco áreas

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 14:38
Aprovados serão graduados como terceiro-sargento da Aeronáutica Crédito: Reprodução internet
A Aeronáutica divulgou nesta sexta-feira (19) o edital de abertura do novo concurso público para exame de admissão ao curso de formação de sargentos, para atuação no primeiro semestre de 2019 (EA CFS 1/2019). A oferta é de 227 vagas e para participar é necessário ter o nível médio e idade de 17 a 25 anos de idade até 31 de dezembro do ano da matrícula.
Há chances apenas para homens para mecânico de aeronaves (50), material bélico (13) e guarda e segurança (30). Candidatos de ambos os sexos podem concorrer à área de equipamento de voo (6) e controle de tráfego aéreo (128).
A seleção contará com provas escritas. Os exames serão aplicados no dia 27 de maio, com questões de português, inglês, matemática e física. A seleção terá ainda inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação de condicionamento físico, validação documental e curso de formação.
De acordo com o edital, os testes serão aplicados em Brasília e nas cidades de Belém/PA, Recife/PE, Fortaleza/CE, Natal/CE, Rio de Janeiro/RJ, Belo Horizonte/MG, São Paulo/SP, São José dos Campos/SP, Campo Grande/MS, Canoas/RS, Santa Maria/RS, Curitiba/PR, Manaus/AM, Porto Velho/RO e Boa Vista/RR.
O curso de formação será realizado em Guaratinguetá, São Paulo, por um período de dois anos. Os aprovados serão graduados como terceiro-sargento, com vencimento do R$ 3.825.
Os interessados podem se inscrever até 12 de março, pelo site www.fab.mil.br/eear. A taxa custa R$ 60.
 

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