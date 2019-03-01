Aeronáutica abre 70 vagas para oficiais

A Aeronáutica vai abrir concurso público com 70 vagas para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria do ano de 2020 da Academia da Força Aérea (AFA).

Para participar de um dos cursos, o candidato não pode ser menor de 17 anos nem completar 23 anos de idade até 31 de dezembro de 2020, e ter concluído, na data da Concentração Final do certame, o ensino médio, entre outras exigências. As vagas para Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica são destinadas apenas para os candidatos do sexo masculino, enquanto que demais para ambos os sexos.