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Forças Armadas

Aeronáutica abre 70 vagas para oficiais

Candidatos precisam ter entre 17 e 23 anos e o nível médio; inscrições podem ser feitas de 6 a 26 de março

Publicado em 01 de Março de 2019 às 14:11

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

01 mar 2019 às 14:11
Força Aérea Brasileira está com 70 vagas abertas para oficiais Crédito: Reprodução internet
A Aeronáutica vai abrir concurso público com 70 vagas para os Exames de Admissão aos Cursos de Formação de Oficiais Aviadores, Intendentes e de Infantaria do ano de 2020 da Academia da Força Aérea (AFA).
As inscrições poderão ser feitas de 6 a 26 de março, por meio do site www.fab.mil.br. A taxa é de R$ 70.
Para participar de um dos cursos, o candidato não pode ser menor de 17 anos nem completar 23 anos de idade até 31 de dezembro de 2020, e ter concluído, na data da Concentração Final do certame, o ensino médio, entre outras exigências. As vagas para Curso de Formação de Oficiais de Infantaria da Aeronáutica são destinadas apenas para os candidatos do sexo masculino, enquanto que demais para ambos os sexos.
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Durante o curso o cadete estará sujeito ao regime escolar da AFA e fará jus à remuneração de R$ 1.176, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e odontológica. Após a formação, ele será nomeado a aspirante a oficial da FAB, passando a receber R$ 6.993, conforme tabela de 2019.
O concurso contará com provas escritas (língua portuguesa, língua inglesa, matemática, física e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, entre outras etapas. Os primeiros exames serão aplicados no dia 23 de junho de 2019.
 

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