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Exames em maio

Aeronáutica abre 54 vagas para quem tem nível superior

Inscrições podem ser feitas de 1º a 28 de fevereiro

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 20:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 20:18
Aeronáutica vai selecionar profissionais de nível superior Crédito: Reprodução internet
A Aeronáutica divulgou nesta segunda-feira (29) cinco editais para exames de admissão que abrangem 54 vagas em cargos de nível superior.
De acordo com os documentos, são 10 vagas para dentistas, quatro para farmacêuticos, 20 para Engenheiros, 16 para oficiais de apoio e quatro para Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães da Aeronáutica.
As inscrições devem ser feitas de 1º a 28 de fevereiro, por meio de formulário de solicitação, disponível no site
www.fab.mil.br
. A taxa de inscrição é de R$ 130,00.
Para participar dos exames de admissão de dentistas, engenheiros e farmacêuticos, os candidatos não podem completar 36 anos até o dia 31 de dezembro de 2019. Já a exigência para o Estágio de Adaptação de Oficiais de Apoio é não completar 32 anos até o dia 31 de dezembro de 2019.
Para o exame de admissão ao Estágio de Instrução e Adaptação para Capelães, os candidatos devem ter entre 30 e 40 anos de idade até 31 de dezembro de 2019.
As oportunidades para dentista são para as especialidades de cirurgia e traumatologia bucomaxilofaciais, dentística, endodontia, odontologia para pacientes com necessidades especiais, ortodontia, periodontia e radiologia odontológica e imaginologia.
As vagas de farmacêutico são para as especialidades de farmácia bioquímica ou análises clínicas e farmácia hospitalar.
As vagas de engenheiros são nas especialidades de agrimensura, cartográfica, civil, de computação, elétrica, eletrônica, mecânica, metalúrgica, química e de telecomunicações.
As vagas de oficiais de apoio são para as especialidades de administração, análise de sistemas, enfermagem, fisioterapia, pedagogia, psicologia, serviços jurídicos e serviço social.
As vagas de capelães são para sacerdote católico apostólico romano e pastor evangélico.
Os concursos contarão com provas escritas (língua portuguesa, conhecimentos especializados e redação), inspeção de saúde, exame de aptidão psicológica, teste de avaliação do condicionamento físico, prova prático-oral (somente para dentistas e farmacêuticos) e validação documental.
Os testes escritos serão aplicados no dia 6 de maio, nas cidades de Belém, Recife, Jaboatão dos Guararapes (PE)), Fortaleza, Natal, Parnamirim (RN), Salvador, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Lagoa Santa (MG), São Paulo, Guarulhos (SP), Campo Grande, Porto Alegre, Canoas (RS), Curitiba, Brasília e Manaus.

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