Abril começa com mais de 500 vagas de emprego na Grande Vitória

Nas agências do Sine estão sendo ofertadas 558 chances de trabalho Crédito: Marcelo Prest

O mês de abril começa com 558 vagas de emprego disponíveis na Grande Vitória nesta segunda-feira. As ofertas estão nas agências do Sine ligadas às prefeituras de Vitória, Vila Velha e Serra, e na Agência do Trabalhador de Cariacica.

Os interessados devem ir até a unidade de interesse e apresentar Carteira de Trabalho, RG, CPF e comprovante de residência.

Com os documentos, é elaborado um cadastro com informações pessoais, qualificação e experiência profissional do candidato.

As agências selecionam os profissionais de acordo com o perfil exigido pelas empresas, e os candidatos que atendem aos requisitos recebem uma carta de recomendação. Em seguida, os selecionados são encaminhados para fazer entrevista com o empregador.

As vagas do Sine estadual não foram divulgadas até esta publicação.

Agência do Trabalhador de Cariacica - 292 vagas

Endereço: Avenida Kléber Andrade, 05, bairro Rio Branco, Cariacica (via de acesso ao estádio Kleber Andrade)

Vagas: açougueiro (5), ajudante de depósito 1, almoxarife (1), analista comercial (10), analista contábil (1), analista de rede (1), analista de RH sênior (10), aplicador de laser (10), assistente financeiro (10), assistente de logística (1), assistente de projeto (10), assistente de TI (10), atendente de suporte (10), auxiliar administrativo (10), auxiliar de armazém (10), auxiliar de laboratório (10), auxiliar de vendas (1), conferente (1), divulgador externo (5), eletricista de caminhões e ônibus (1), encarregado de departamento pessoal (10), encarregado para área da saúde (1), estágio administração (1), financeiro (10), instrutor de informática (1), mecânico automotivo (1), mecânico de manutenção de máquinas (1), motorista carreteiro (10), motorista de entrega (2), operador de equipamentos (10), operador de telemarketing júnior (15), pintor automotivo (1), pizzaiolo (5), recepcionista (1), salgadeira (1), médico do trabalho (10), suporte técnico nível II (1), técnico de enfermagem (10), técnico de manutenção e instalação de rede (1), vendedor (1), auxiliar de serviços gerais (15), analista operacional (5), auxiliar administrativo (2), auxiliar de capoteiro (1), eletricista (3), representante de atendimento (55), técnico em eletrotécnica  energia solar (1).

Sine Serra - 16 vagas

Endereço: Pró-Cidadão, avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe (antigo Shopping Norte)

Vagas: acabador de mármore e granito (2), cozinheiro geral (2), cuidador de idosos (2), enfermeiro (5), encarregado de estoque (1), fresador CNC (2), serralheiro de produção (2).

Sine Vila Velha - 77 vagas

Endereço: Rua 7 de Setembro, nº 95, Centro, próximo ao Centro Estadual de Educação Técnica Vasco Coutinho

Vagas: atendente de telemarketing (50), auxiliar de mecânico de autos (1), barbeiro (1), contador (1), costureira em geral (4), costureiro na confecção em série (3), gerente de restaurante (3), instalador de equipamentos de comunicação (1), manicure (4), mecânico de automóvel (1), mecânico de refrigeração doméstica (1), montador de automóveis (1), oficial de serviços gerais (1), pedicure (1), serralheiro de alumínio (3), vendedor porta a porta(1).

Sine Vitória - 183 vagas

Endereço: Rua Amélia da Cunha Ornelas, 295, 3º Andar da Escola de Governo, Bento Ferreira