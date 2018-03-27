Abertas seleções para vários cargos no Samu

Veja os editais. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tem quatro seleções abertas com inscrições até as 23h59 do dia 28 de março. Os processos seletivos são para os cargos de médico socorrista, enfermeiro socorrista, técnico de enfermagem socorrista e motorista socorrista.

Apesar de os editais serem para cadastro de reserva, o governador Paulo Hartung anunciou, na tarde desta terça-feira (26), a expectativa de chamada de mais de 50 profissionais. Isso porque o serviço do Samu será ampliado para mais quatro cidades do Espírito Santo, um investimento de mais de R$ 4,3 milhões por ano.

De acordo com o secretário de Saúde, Ricardo Oliveira, as contratações devem ocorrer dentro de três meses. As ambulâncias já estão aí, mas precisamos fazer uma seleção de pessoal. Serão 52 pessoas contratadas e precisamos capacitar esse pessoal nessas técnicas de urgência e emergência, afirmou, em coletiva de imprensa.

As cidades que vão receber unidades do Samu são Laranja da Terra, Ibatiba, Conceição do Castelo e Santa Leopoldina. Apenas candidatos residentes nesses municípios ou em cidades próximas podem participar da seleção.

Inscrições

www.santacasavitoria.com.br, no formato Word, fonte Calibri, Tamanho 12 e em caixa alta. É obrigatório o preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição, inclusive data de inscrição e telefone com DDD. O processo seletivo é realizado pela Santa Casa de Misericórdia. O candidato deverá preencher o formulário de inscrição, disponível em, no formato Word, fonte Calibri, Tamanho 12 e em caixa alta. É obrigatório o preenchimento de todos os campos da ficha de inscrição, inclusive data de inscrição e telefone com DDD.

Após o preenchimento adequado, o formulário deverá ser enviado como anexo (Word), mantendo o mesmo formato descrito acima, para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]

Nenhuma alteração deverá ser feita no formato original do formulário de inscrição. O candidato deverá aguardar a confirmação por e-mail.

* - Área 1 - Domingos Martins: Domingos Martins, Marechal Floriano, Venda Nova do Imigrante e Viana

* - Área 2 - Santa Leopoldina: Cariacica, Santa Leopoldina e Santa Teresa

* - Área 3 - Laranja da Terra: Itaguaçu, Laranja da Terra e Itarana

* - Área 4 - Ibatiba e Conceição de Castelo: Brejetuba, Conceição do Castelo, Ibatiba e Venda Nova do Imigrante



Processo de seleção

Para todos os cargos, a seleção será feita em seis etapas eliminatórias: avaliação documental; prova objetiva; eliminatória; prova prática; entrevista e avaliação de currículo; teste psicotécnico; e avaliação médica.