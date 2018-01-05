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Qualificação

Abertas mais de 200 bolsas de estudos em Viana

Inscrições começam no dia 10 e serão por ordem de chegada.

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:14
Concurso público Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para mais de 200 vagas para bolsas parciais nos cursos de Pedagogia e Psicologia e mais 63 bolsas divididas para graduação nos cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e para os Cursos Técnicos de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logísticas e Processos Gerenciais.
O benefício é exclusivo para os moradores do município, servidores e funcionários das empresas conveniadas ao Programa Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar). O preenchimento das vagas ocorre de acordo com a ordem de chegada.
Saiba mais sobre as bolsas de estudos
As inscrições começam no dia 10 e serão por ordem de chegada, no CRAS de Viana Sede, das 8 às 17 horas.
De acordo com informações da prefeitura, são 100 bolsas para Pedagogia com 57,53% de desconto no valor da mensalidade e, para Psicologia, são mais 100 vagas com o desconto de 72,79%. Já as 63 vagas em bolsas parciais estão divididas para os cursos de graduação em Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e para os Cursos Técnicos de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logísticas e Processos Gerenciais. Serão apenas sete vagas para cada um destes cursos e o desconto das bolsas será de 30%, exceto o Curso de Direito com 20% de desconto.

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