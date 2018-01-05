Abertas mais de 200 bolsas de estudos em Viana

Concurso público Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Viana está com inscrições abertas para mais de 200 vagas para bolsas parciais nos cursos de Pedagogia e Psicologia e mais 63 bolsas divididas para graduação nos cursos de Administração, Biomedicina, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Direito e para os Cursos Técnicos de Comércio Exterior, Gestão de Recursos Humanos, Logísticas e Processos Gerenciais.

O benefício é exclusivo para os moradores do município, servidores e funcionários das empresas conveniadas ao Programa Programa de Qualificação, Geração de Emprego e Renda para o Vianense (Gerar). O preenchimento das vagas ocorre de acordo com a ordem de chegada.

As inscrições começam no dia 10 e serão por ordem de chegada, no CRAS de Viana Sede, das 8 às 17 horas.