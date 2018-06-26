Na Prefeitura da Serra, há oportunidades para quem quer trabalhar com informática Crédito: Pinterest

Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego deve ficar atento. Estão abertas inscrições para 975 vagas em cursos de qualificação de graça.

As chances estão disponíveis nos municípios da Serra e de Cariacica. Para participar, é preciso ter mais de 16 anos.

A Prefeitura da Serra oferece 125 vagas para os cursos que serão realizados em julho. Os interessados podem se inscrever a partir das 8 horas de hoje.

Já no projeto Tecnocap são 500 vagas para os cursos dos meses de junho e julho. Não há cobrança de mensalidade, o aluno colabora somente com uma taxa única de R$ 79,90 que é referente ao seu material didático e as aulas práticas no laboratório.

Há ainda 350 vagas em 10 opções de cursos no Projeto OportunidadES. As chances são para os moradores de Cariacica.

CONFIRA OS CURSOS E COMO SE INSCREVER

PREFEITURA DA SERRA

Vagas: 125, para cursos de almoxarife, costureiro industrial, eletricista hidráulico residencial, costura e modelagem, montagem e manutenção de computadores, massagista, depilação e instalador hidráulico residencial.

Inscrições: A partir das 8 horas de hoje, no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe.

Requisitos: Ser morador do Serra e ter mais de 16 anos.

TECNOCAP

Vagas: 500 para cursos de auxiliar administrativo, auxiliar de recursos humanos, porteiro condominial, corel draw, informática básica e photoShop.

Inscrições: na sede do projeto que fica na Rua Thomas Edson, 116, Laranjeiras, Serra. Não há cobrança de mensalidade, o aluno colabora somente com uma taxa única de R$ 79,90 que é referente ao seu material didático e as aulas práticas no laboratório.

Informações: 99731-3579 (whatsapp) ou no site tecnocap.com.br/inscricao.

OPORTUNIDADES

Vagas: 350 para Cariacica. As chances são para os cursos de assistente administrativo, confeitaria, decoração de festas, maquiagem, assistente de faturamento, assistente de recursos humanos, auxiliar de logística e produção, berçarista, cuidador de idosos e cuidador de pessoas com deficiência.

Inscrições: no site no site www.oportunidades.es.gov.br , até o dia 1º de julho.