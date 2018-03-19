Abertas inscrições para 50 vagas de cuidador escolar em Cariacica

As inscrições para 50 vagas de cuidador escolar na Prefeitura de Cariacica foram abertas nesta segunda-feira (19). Os candidatos podem se inscrever até o dia 25 de março, no site da prefeitura.
O salário é de R$ 1.059,16, para 40 horas semanais, em regime de designação temporária. Os profissionais vão ter a função de auxiliar alunos com deficiência nas atividades de rotina, incluindo necessidades básicas e locomoção. Confira o edital.
O processo de seletivo simplificado será realizado por meio de prova de títulos. A validade do concurso é de um ano, podendo ser prorrogado por mais um.