Abertas inscrições para 100 inspetores penitenciários no ES

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ) para contratar inspetores penitenciários. As contratações serão temporárias. A oferta é de 100 vagas para a contratação de inspetores penitenciários temporários tanto para o sexo feminino quanto masculino, com formação de cadastro de reserva.

O candidato precisa ter o ensino médio. O salário é de R$ 2.776,04, mais auxílio alimentação, em regime de escala 12x36 ou em horário de expediente de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

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Os selecionados irão atuar nas unidades prisionais do Espírito Santo exercendo atividades de movimentação e vigilância de presos nas áreas interna e externa da unidade, entre outros.

Os interessados podem se inscrever pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, até 24 de novembro de 2019.

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A Sejus divulgará em sua página na internet www.sejus.es.gov.br a relação dos candidatos que obtiverem pontuação, segundo a ordem crescente de classificação, bem como por meio de nota simples no Diário Oficial do Estado.