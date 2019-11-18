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Temporários

Abertas inscrições para 100 inspetores penitenciários no ES

Candidatos podem se inscrever até 24 de novembro de 2019; candidato precisa ter o ensino médio e outras exigências listadas no edital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 12:29

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 12:29

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para contratar  inspetores penitenciários. As contratações serão temporárias. A oferta é de 100 vagas para a contratação de inspetores penitenciários temporários tanto para o sexo feminino quanto masculino, com formação de cadastro de reserva.
O candidato precisa ter o ensino médio. O salário é de R$ 2.776,04, mais auxílio alimentação, em regime de escala 12x36 ou em horário de expediente de oito horas diárias, totalizando 40 horas semanais, de acordo com a necessidade da Administração.

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Os selecionados irão atuar nas unidades prisionais do Espírito Santo exercendo atividades de movimentação e vigilância de presos nas áreas interna e externa da unidade, entre outros.
Os interessados podem se inscrever pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, até 24 de novembro de 2019.

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A Sejus divulgará em sua página na internet www.sejus.es.gov.br a relação dos candidatos que obtiverem pontuação, segundo a ordem crescente de classificação, bem como por meio de nota simples no Diário Oficial do Estado.
O processo seletivo terá validade de 12 meses.
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