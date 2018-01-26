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Níveis médio e superior

Abertas as inscrições para o concurso do STJ

Remuneração é de R$ 6.708,53 para nível médio e de R$ 11.006,82 para nível superior

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 14:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 14:35
Sede do Superior Tribunal de Justiça, em Brasília Crédito: Reprodução internet
Estão abertas a partir desta sexta-feira (26) as inscrições para o concurso público do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que visa preencher 5 vagas, além da formação de cadastro de reserva em cargos de nível médio e superior.
Quem tem o nível superior pode concorrer ao cargo de analista judiciário. As chances são para graduados em biblioteconomia, fisioterapia, odontologia (odontopediatria e periodontia), psicologia, direito e para qualquer área de formação. O salário é de R$ 11.006,82.
Os cargos de nível médio são de técnico judiciário distribuídas entre as áreas de atividade administrativa e de apoio especializado (desenvolvimento de sistemas, enfermagem, suporte técnico e telecomunicações e eletricidade). A remuneração é de R$ 6.708,53.
Os interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro no site www.cespe.unb.br até 19 de fevereiro. A taxa é de R$ 70,00 para técnico e de R$ 85,00 para analista.
O concurso contará com provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas na data provável de 8 de abril, para todos os candidatos. Todas as fases serão realizadas em Brasília (DF).
 

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