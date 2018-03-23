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OportunidadES

Abertas 1,7 mil vagas para cursos gratuitos no ES

São oportunidades para moradores de Vitória , Viana e Cariacica.

Publicado em 23 de Março de 2018 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 13:21
Quem mora em Vitória, Viana e Cariacica e está em busca de qualificação profissional pode se inscrever em um dos cursos do projeto OportunidadES. São 1.715 vagas abertas em bairros das três cidades.
Os interessados devem se inscrever no site do projeto respeitando o prazo de cada local. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horária de 40 horas.
As aulas serão ministradas por professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Cou-tinho, que emite os certificados para os alunos que forem aprovados. O material didático e os insumos utilizados nas aulas práticas são oferecidos gratuitamente pelo projeto.
> Veja todas as publicações sobre Concursos & Empregos
VITÓRIA - 580 VAGAS
Inscrições: até 25 de março
Consolação
Endereço: Instituto João XXIII  Rua Professora Anizia Corrêa Rocha, 131
Cursos: auxiliar de logística e produção (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (40), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30), panificação (30), porteiro (30), preparação de salgados (30).
Santa Martha
EMEF Marieta Escobar
Endereço: Rua João Batista Martinho, 85
Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de secretaria (30), auxiliar de serviços (30), porteiro (30).
EMEF Orlandina DAlmeida Lucas
Endereço: Rua Luís Gomes Tavares, 95, São Cristóvão
Cursos: auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), recepcionista (30).
VIANA - 615 VAGAS
Inscrições: até 26 de março
Canaã
Igreja Batista 
Endereço: Primeira Igreja Batista em Canaã  Avenida Tancredo Neves, 12
Cursos: almoxarife (20), auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (30), biscoitos caseiros (30), confeitaria avançada (30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), recepcionista (20).
Universal
Igreja Batista Nova Vida
Endereço: Rua Beija Flor
Cursos: auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (25), maquiagem básica (25), recepcionista (25).
Igreja Presbiteriana do Brasil
Endereço: Rua Missionária
Cursos: auxiliar de logística (20), doces para festas(30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), preparação de salgados (30).
CARIACICA - 510 VAGAS
Inscrições: até 1º de abril
Multivix
Endereço: Rua 13 de maio, bairro São Geraldo
Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de serviços gerais (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), customização de roupas (30), deco-ração de festas (30), design de sobrancelhas (30), fotografia (30), maquiagem avançada (30), recepcionista (30).
EMEF Talma Sarmento de Miranda
Endereço: Rua da Matriz, 33, São Geraldo
Cursos: auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), confeitaria básica (30), maquiagem básica (30), porteiro (30).

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