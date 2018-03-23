Abertas 1,7 mil vagas para cursos gratuitos no ES

Quem mora em Vitória, Viana e Cariacica e está em busca de qualificação profissional pode se inscrever em um dos cursos do projeto OportunidadES. São 1.715 vagas abertas em bairros das três cidades.

site do projeto respeitando o prazo de cada local. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horária de 40 horas. Os interessados devem se inscrever norespeitando o prazo de cada local. Todos os cursos são presenciais e possuem carga horária de 40 horas.

As aulas serão ministradas por professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Cou-tinho, que emite os certificados para os alunos que forem aprovados. O material didático e os insumos utilizados nas aulas práticas são oferecidos gratuitamente pelo projeto.

VITÓRIA - 580 VAGAS

Inscrições: até 25 de março

Consolação

Endereço: Instituto João XXIII  Rua Professora Anizia Corrêa Rocha, 131

Cursos: auxiliar de logística e produção (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (40), design de sobrancelhas (30), maquiagem básica (30), panificação (30), porteiro (30), preparação de salgados (30).

Santa Martha

EMEF Marieta Escobar

Endereço: Rua João Batista Martinho, 85

Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de secretaria (30), auxiliar de serviços (30), porteiro (30).

EMEF Orlandina DAlmeida Lucas

Endereço: Rua Luís Gomes Tavares, 95, São Cristóvão

Cursos: auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), recepcionista (30).

VIANA - 615 VAGAS

Inscrições: até 26 de março

Canaã

Igreja Batista

Endereço: Primeira Igreja Batista em Canaã  Avenida Tancredo Neves, 12

Cursos: almoxarife (20), auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (30), biscoitos caseiros (30), confeitaria avançada (30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), recepcionista (20).

Universal

Igreja Batista Nova Vida

Endereço: Rua Beija Flor

Cursos: auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), design de sobrancelhas (25), maquiagem básica (25), recepcionista (25).

Igreja Presbiteriana do Brasil

Endereço: Rua Missionária

Cursos: auxiliar de logística (20), doces para festas(30), fotografia (20), panificação (30), porteiro (20), preparação de salgados (30).

CARIACICA - 510 VAGAS

Inscrições: até 1º de abril

Multivix

Endereço: Rua 13 de maio, bairro São Geraldo

Cursos: auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de serviços gerais (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), customização de roupas (30), deco-ração de festas (30), design de sobrancelhas (30), fotografia (30), maquiagem avançada (30), recepcionista (30).

EMEF Talma Sarmento de Miranda

Endereço: Rua da Matriz, 33, São Geraldo