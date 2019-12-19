80 vagas de emprego abertas no Sine da Serra

*Viviane Maciel
O Sine da Serra, na região metropolitana do Espírito Santo, vai oferecer 80 vagas de emprego a partir desta sexta-feira, 20 de dezembro. Segundo a unidade do município, as oportunidades são para uma empresa na área de metalmecânica.
Os cargos oferecidos são para soldador, mecânico de manutenção e caldeireiro de manutenção. O candidato que tiver interesse em alguma das vagas deve procurar o Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, que funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas.
Para se inscrever, é preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os profissionais que tiverem passaporte industrial também devem apresentar o documento.
O candidato que tiver o perfil exigido pela empresa contratante será chamado para a entrevista na próxima segunda, dia 23 de dezembro. As vagas são temporárias com contratação imediata, e o selecionado já saí da entrevista sabendo se foi contratado ou não.
CONFIRA TODAS AS VAGAS
Soldador
- 35 vagas
Mecânico de manutenção
- 25 vagas
Caldeireiro de manutenção
- 20 vagas
*Estagiária sob a supervisão de Diná Sanchotene