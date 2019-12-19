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80 vagas de emprego abertas no Sine da Serra

As vagas são para uma empresa na área de metalmecânica da região; os interessados em se candidatar a um cargo devem comparecer unidade do Sine no município portando documentos pessoais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2019 às 17:57

Publicado em 19 de Dezembro de 2019 às 17:57

*Viviane Maciel

Vagas para soldador, mecânico de manutenção e caldeireiro de manutenção no Sine da Serra, nesta sexta-feira. Crédito: Pixabay
Sine da Serra, na região metropolitana do Espírito Santo, vai oferecer 80 vagas de emprego a partir desta sexta-feira, 20 de dezembro. Segundo a unidade do município, as oportunidades são para uma empresa na área de metalmecânica.
Os cargos oferecidos são para soldador, mecânico de manutenção e caldeireiro de manutenção. O candidato que tiver interesse em alguma das vagas deve procurar o Sine, localizado no Pró-Cidadão, em Portal de Jacaraípe, que funciona de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas.

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Para se inscrever, é preciso levar carteira de trabalho, CPF, RG e comprovante de residência. Os profissionais que tiverem passaporte industrial também devem apresentar o documento.

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O candidato que tiver o perfil exigido pela empresa contratante será chamado para a entrevista na próxima segunda, dia 23 de dezembro. As vagas são temporárias com contratação imediata, e o selecionado já saí da entrevista sabendo se foi contratado ou não.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

Soldador
  • 35 vagas
Mecânico de manutenção
  • 25 vagas

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Caldeireiro de manutenção
  • 20 vagas
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