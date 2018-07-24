625 vagas para quem quer aprender uma profissão em Cariacica

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria já podem se inscrever para uma das 625 vagas abertas no Projeto OportunidadES. São 21 opções de cursos para os moradores de Flor do Campo e Nova Brasília, em Cariacica.

Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de julho de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br

Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Cariacica, sendo as vagas preferenciais aos moradores dos dois bairros. No curso balconista de farmácia, que é da área da saúde, o candidato deve ter mais de 18 anos.

CONFIRA AS VAGAS

NOVA BRASÍLIA

Local do curso: EEEFM Professor Joaquim Barbosa Quitiba, Rua, Claricio Alves Ribeiro, 138, Bairro Itanguá, Cariacica

CURSOS

Auxiliar de departamento pessoal (40)

Auxiliar de secretaria (40)

Confeitaria básica (40)

Local do curso: Obra Comunitária Itanguá e Nova Brasília, Rua Maria Schaeffer, 47, Nova Brasília, Cariacica

CURSOS

Decoração de festas (35)

Design de sobrancelhas (35)

Doces para festas (30)

Fotografia (30)

Maquiagem básica (30)

Panificação (30)

FLOR DO CAMPO

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Flor do Campo, Rua dos Lirios, s/nº, Flor do Campo, Cariacica

CURSOS

Auxiliar de logística e produção (20)

Auxiliar de secretaria (20)

Porteiro (20)

Balconista de farmácia (30)

Auxiliar de rotinas administrativas (30)

Auxiliar de departamento pessoal (30)

Design de sobrancelhas (35)

Inglês básico (35)

Decoração de festas (35)

Panificação (20)

Confeitaria básica (20)

Preparação de salgados (20)