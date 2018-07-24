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Qualificação

625 vagas para quem quer aprender uma profissão em Cariacica

São 310 vagas para Nova Brasília, com nove opções de cursos, e 315 para Flor do Campo, com 12 opções

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 15:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 15:13
Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para conseguir um emprego ou trabalhar por conta própria já podem se inscrever para uma das 625 vagas abertas no Projeto OportunidadES. São 21 opções de cursos para os moradores de Flor do Campo e Nova Brasília, em Cariacica.
Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de julho de 2018, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar em Cariacica, sendo as vagas preferenciais aos moradores dos dois bairros. No curso balconista de farmácia, que é da área da saúde, o candidato deve ter mais de 18 anos.
CONFIRA AS VAGAS
NOVA BRASÍLIA
Local do curso: EEEFM Professor Joaquim Barbosa Quitiba, Rua, Claricio Alves Ribeiro, 138, Bairro Itanguá, Cariacica
CURSOS
Auxiliar de departamento pessoal (40)
Auxiliar de secretaria (40)
Confeitaria básica (40)
Local do curso: Obra Comunitária Itanguá e Nova Brasília, Rua Maria Schaeffer, 47, Nova Brasília, Cariacica
CURSOS
Decoração de festas (35)
Design de sobrancelhas (35)
Doces para festas (30)
Fotografia (30)
Maquiagem básica (30)
Panificação (30)
FLOR DO CAMPO
Local do curso: Primeira Igreja Batista de Flor do Campo, Rua dos Lirios, s/nº, Flor do Campo, Cariacica
CURSOS
Auxiliar de logística e produção (20)
Auxiliar de secretaria (20)
Porteiro (20)
Balconista de farmácia (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de departamento pessoal (30)
Design de sobrancelhas (35)
Inglês básico (35)
Decoração de festas (35)
Panificação (20)
Confeitaria básica (20)
Preparação de salgados (20)
 

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