600 vagas para quem quer aprender uma profissão em Cariacica

Moradores de Cariacica que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 600 vagas abertas para 19 opções de cursos gratuitos de qualificação profissional na cidade. As chances são preferenciais aos moradores de Santa Cecília e Castelo Branco.
As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de maio, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar na cidade, sendo prioritário os moradores dos bairros contemplados. Os candidatos em fazer os cursos da área da saúde (balconista de farmácia, cuidador de idosos e cuidador infantil) devem ter mais de 18 anos.
A lista de aprovados será divulgada no dia 16 de maio no site das inscrições. Em Santa Cecília, as aulas serão realizadas na Igreja Batista em Santa Cecília e em Castelo Branco na Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (AMPE). Todos os cursos oferecidos possuem carga horária de 40 horas.
CONFIRA OS CURSOS
Santa Cecília
Local do curso: Igreja Batista em Santa Cecília, Avenida São Sebastião, 195, Santa Cecília, Cariacica.
CURSOS: Auxiliar de logística e produção (35), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), fotografia (30), maquiagem básica (35), porteiro (25) e recepcionista (25).
Castelo Branco
Local do curso: AMPE - Associação Das Micro E Pequenas Empresas E Empreendedores Individuais , Avenida Principal, S/N, Castelo Branco
CURSOS: Auxiliar de logística e produção (50), balconista de farmácia (50), confeitaria básica (35), costura (20), cuidador de idosos (50), cuidador infantil (20), design de sobrancelhas (20), linha moda praia (20) e preparação de salgados (35).