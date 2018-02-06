570 vagas para quem quer aprender uma profissão na Serra

Entre as opções, há vagas no curso de padeiro Crédito: Vitor Jubini - GZ

Moradores da Serra têm 570 chances para aprender uma nova profissão. O Projeto OportunidadES divulgou nesta terça-feira (6) a lista dos cursos disponíveis para os bairros Nova Carapina e Cidade Continental.

Para participar das qualificações, os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar nos bairros onde são oferecidos os cursos ou no município. É bom lembrar que para os cursos da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos. São mais de 20 opções de cursos presenciais gratuitos de diferentes áreas profissionais.

As inscrições podem ser feitas até domingo (11), no site

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O OportunidadES é desenvolvido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti). A expectativa é de que esta ano o projeto é oferecer 80 mil vagas e levar o projeto presencial a 60 bairros.

Para os moradores de Nova Carapina, são 300 vagas em 11 opções de cursos. Já para quem mora no bairro Cidade Continental conta com 270 chances em nove áreas de atuação.

Todos os cursos são presenciais e têm carga horária de 40 horas com professores do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, que também disponibiliza as apostilas, que os alunos recebem gratuitamente e os certificados da conclusão dos cursos.

Em Nova Carapina, as aulas serão realizadas na Primeira Igreja Batista de Nova Carapina I. Já no bairro Cidade Continental, as aulas serão realizadas em dois locais: na Escola Estadual de Ensino Fundamental (EEEF) Francisco Alves Mendes e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Prof.ª Maria Olinda de Oliveira Menezes.

CONFIRA OS CURSOS OFERECIDOS EM CADA BAIRRO

NOVA CARAPINA

Local do curso: Primeira Igreja Batista de Nova Carapina I, Rua Rio Pombas, 86

CURSOS

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de secretaria: 20

Camareira: 30

Confeitaria básica: 30

Cuidador de idosos: 30

Inglês básico: 20

Panificação: 30

Porteiro: 30

Preparação de salgados: 30

Recepcionista: 20

CIDADE CONTINENTAL

Local do curso: EEEF Francisco Alves Mendes, Avenida Ho Shi Min, s/nº.

CURSOS

Almoxarife: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de estoque e armazenamento: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Local do curso: EEEFM Prof.ª Maria Olinda de Oliveira Menezes, Avenida das Arábias, S/N.

CURSOS

Atendimento ao cliente: 30

Cuidador de idosos: 30

Inglês básico: 30

Porteiro: 30