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Qualificação

550 vagas para aprender uma profissão na Serra

Oportunidades estão disponíveis para moradores de Bairro de Fátima e Jardim Bela Vista, na Serra

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 17:52
Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir uma emprego com carteira assinada devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES está com 550 vagas abertas esta semana para diversas opções de cursos de graça. As chances são para os moradores de Bairro de Fátima e Jardim Bela Vista, na Serra. São 250 e 300 vagas, respectivamente.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para se inscrever, é preciso ser morados do bairro onde é oferecido o curso e ter mais de 16 anos, sendo que para área da Saúde é preciso mais de 18 anos. O resultado será divulgado no dia 18 de julho.
CONFIRA OS CURSOS
BAIRRO DE FÁTIMA
Local do curso: Associação de Moradores de Bairro de Fátima, Rua Adolf Bittencourt, 37, Bairro de Fátima, Serra.
Cursos: Preparação de salgados (40), informática avançada (30), informática básica (30) e excel (30).
Local do curso: Associação de Moradores de Carapina I, Rua C 3, s/nº, Carapina I, Serra.
Cursos: Porteiro (40), inglês básico (40) e balconista de farmácia (40).
JARDIM BELA VISTA
Local do curso: Igreja Assembleia de Deus, Rua Onze, Jardim Bela Vista, 26, Serra.
Cursos: Confeitaria básica (30) e panificação (30).
Local do curso: Escola Jardim Bela Vista, Rua Doze, Jardim Bela Vista, s/nº, Serra.
Cursos: Auxiliar de estoque e armazenamento (30) e recepcionista (30).
Local do curso: Igreja Casa de oração, Ministério Avivamento, Rua Quatro, Jardim Bela Vista, s/nº, Serra.
Cursos: Maquiagem básica (20), balconista de farmácia (20), auxiliar de secretaria (20), porteiro (20), decoração de festas (20), auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de rotinas administrativas (20) e almoxarife (20).

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