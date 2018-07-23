516 vagas com carteira assinada em todo o Estado

Vagas no setor de telemarketing estão abertas Crédito: Divulgação

A semana começa com 516 vagas em todo o Estado para quem procura emprego com carteira assinada. As chances são para profissionais com todos os níveis de escolaridade. Os interessados devem procurar uma das unidades para se inscrever.

É importante lembrar que é necessário levar os documentos pessoais. O candidato que atender os requisitos pedidos pelas empresas será encaminhado para entrevistas. Em alguns casos, é preciso ter experiência.

Nas agências do Sine Estadual, ligadas ao governo do Estado, são 253 vagas. Na unidade de Aracruz, por exemplo, há oportunidades para analista de administração pessoal (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), engenheiro especialista em montagem de andaimes (1), mecânico (2), entre outros.

Já no Sine de Vila Velha são 64 oportunidades, das quais 50 para atendente de telemarketing e 10 para empregado doméstico diarista.

Em Cariacica, a Agência do Trabalhador conta com 175 vagas de emprego nesta semana, com 83 voltadas às pessoas com deficiência. Além das vagas de emprego, o candidato pode se cadastrar para estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

A Agência de Empregos de Viana tem vagas para estagiário na área técnico em edificações, operador de máquinas, entre outras.

E na Agência do Trabalhador de Vitória são 18 vagas disponíveis hoje. Profissionais portadores de deficiência podem se inscrever para os cargos de atendente de telemarketing, cozinheiro geral e operador de vendas.

CONFIRA AS VAGAS

SINE ANCHIETA

Vagas: Médico veterinário (1), inspetor de qualidade (1), vendedor porta em porta (2) e instalador de linha (2)

SINE ARACRUZ

Vagas: Analista de administração de pessoal (1), auxiliar de telemática (1), técnico em segurança do trabalho (1), empregada doméstica nos serviços gerais (1), engenheiro especialista em montagem de andaimes (1), mecânico (2), oficial polivalente (1) e oficial pleno (4).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Auxiliar de cozinha (3), garçom (3), gerente de departamento pessoal (1), mecânico de manutenção de máquinas em geral (1), operador de caixa (3), padeiro (1), polidor de pedras (1), técnico agrícola (3), técnico agropecuário (3), supervisor de orçamento (1) e técnico em segurança do trabalho (1).

SINE AGÊNCIA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Analista de marketing (1), auxiliar de cartório (1), conselheiro de dependente químico (1), cortador de roupas sob medida (1), cozinheiro de restaurante (1), eletricista de iluminações públicas (2), farmacêutico (1), mecânico automotivo (1), mecânico de refrigeração (1) e vidraceiro (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Auxiliar de expedição PCD (7), desossador (3), gerente de departamento pessoal (1) e tecnólogo em design gráfico (2).

SINE DE COLATINA

Vagas: Operador de pavimentação de asfalto (4), eletricista de instalações de veículos (1), analista de exportação (1), carpinteiro de obras (5), vendedor porta a porta (3), tratorista operador de roçadeira (1), operador de caixa (1), balconista (2), auxiliar logística (1), assistente farmacêutico (2), assistente de RH (1), vendedor externo (2), mecânico eletricista de Automóveis (1) e armador de estrutura de concreto (5).

SINE LINHARES

Vagas: Analista de marketing (1), assistente de vendas (4), atendente balconista (1), auxiliar de expedição (1), ajudante de refrigeração (1), confeiteiro (3), costureira de máquina industrial (30), instrutor de inglês (1), líder de atendimento (1), líder de vendas (1), nutricionista (1), supervisor de atendimento (1), técnico em nutrição (1), trabalhador rural (2) e vendedor pracista (2).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Mecânico de máquinas agrícolas (1), acabador de mármore e granito (1), classificador de chapas de granito (2), veterinário (1) e cuidador de idosos (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar administrativo (3), atendente de recepção (5), analista de desenvolvimento social (1), auxiliar de cabeleireiro (1), auxiliar de cozinha (6), auxiliar de mecânico/máquinas agrícolas PCD (4), banho e tosa (1), consultor comercial externo (3), enfermeiro (7), engenheiro civil (1), engenheiro mecânico (1), entregador de marmita (1), garçom (6), manicure (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de trator pneu PCD (7), secretária de clínica (3), técnico de radiologia (1), técnico de segurança do trabalho PCD (1), técnico de enfermagem (10), trabalhador rural PCD (30) e vendedor para loja de informática (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Atendente de telemarketing (50), empregado doméstico diarista (10), manicure (2) e operador de vendas (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Ajudante de entrega (5), ajudante de mecânico (1), ajudante de motorista (1), ajudante de pintura veicular de grande porte (2), aplicador residencial (1), auxiliar de carga e descarga (15), auxiliar de corte (2), auxiliar de serviços gerais (10), auxiliar de vendas (3), capoteiro (2), costureira (3), eletricista automotivo (1), estágio de educação física (1), estágio de administração (1), estágio de ensino médio (5), estágio de publicidade e propaganda (1), mecânico a diesel (1), motoboy (1), motorista (5), motorista carreteiro (10), movimentador de mercadorias (1), operador de balança (1), operador de máquina - pá mecânica (1), operador de telemarketing ativo (10), promotor de vendas (1), recepcionista (2), salgadeira (1), técnico de manutenção e instalação de rede (1) e vendedor de autopeças (2).

Vagas para pessoas com deficiência: Ajudante (2), assistente de atendimento (1), auxiliar (10), auxiliar de almoxarifado (2), auxiliar de montador de elevador cremalheira (1), cobrador (1), embalador (2), montador de elevador cremalheira (1), carreteiro (1), operador de empilhadeira (2), operador de máquina de sorvete (2), operador de telemarketing ativo (3), pintor automotivo de caminhão (1), representante de atendimento (50) e técnico de segurança do trabalho (3).

AGÊNCIA DE EMPREGOS DE VIANA

Vagas: Estagiário em técnico em edificações (1), armador de ferragens (1), operador de máquinas (1), oficial de manutenção predial (1), ajudante de produção com experiência no ramo alimentício (1), serralheiro (1) e analista de seguro (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA