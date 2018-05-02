500 vagas de emprego abertas de Norte a Sul do Estado

Oportunidades para quem quer emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet





As agências de emprego de todo o Estado reabrem hoje com mais de 500 vagas para quem procura trabalho com carteira assinada. Há chances para todos os níveis de escolaridade e para pessoas com deficiência.

Os interessados devem ir até uma das unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais. Os candidatos que atenderem ao perfil traçado pelas empresas serão encaminhados para entrevista.

É bom lembrar que a medida que as vagas serão preenchidas, são retiradas do sistema, sem aviso prévio.

Nas agências do Sine estadual, ligadas ao governo do Estado, a oferta é de 94 vagas. Há oportunidades como garçom, nutricionista, auxiliar de dentista e padeiro.

Já na Agência do Trabalhador de Cariacica são 325 vagas, das quais 253 para ampla concorrência e 72 para pessoas com deficiência. Além de se candidatar a uma vaga de emprego, é possível se inscrever para vagas de estágios, cursos de qualificação e menor aprendiz.

Em Viana, a Agência do Trabalhador conta com 24 vagas, enquanto que em Vitória são 35 oportunidades para diversos cargos como instrutor de informática.

O Sine de Vila Velha tem 26 vagas para profissionais como churrasqueiro, técnico mecânico em ar condicionado, empregado doméstico diarista, entre outros.

CONFIRA AS VAGAS





SINE ARACRUZ

Vagas: Mecânico de refrigeração (1), aux. mecânico de ar condicionado (1), aux. estoque (1), eletrotécnico (2) e motorista carreteiro (10).

SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Aux. cozinha (1), cozinheiro industrial (1), garçom (1), nutricionista (1), vendedor porta a porta (5) e vendedor pracista (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Aux. linha de produção de frigorífico PCD (20), consultor de vendas (6), cortadeira de roupas sob medida (1), costureira profissional (1), designer gráfico (1), mecânico de máquinas pesadas (1), operador de guindauto (3) e promotor de vendas PCD (1).

SINE CARIACICA

Vagas: Acabador de mármore e granito (2), churrasqueiro (1), eletricista de instalações de veículos (1), operador de telemarketing ativo PCD (10), pesquisador de preços (1) e vendedor porta a porta (4).

SINE COLATINA

Vagas: Mecânico de manutenção de máquina industrial (2), caldeireiro de chapas de ferro, metal e aço (1), auxiliar de dentista (1), movimentador de mercadorias PCD (1), borracheiro (1), técnico em segurança do trabalho (1), auxiliar limpeza PCD (1), gerente de bar e lanchonete (1), vendedor de serviços e cursos (1) e recepcionista PCD (1).

SINE NOVA VENÉCIA

Vagas: Empregada doméstica (1), auxiliar cozinha (1), suporte técnico (1), operador de caixa (1) e mecânico de máquinas agrícolas (1).

SINE SÃO MATEUS

Vagas: Auxiliar de costureira (1), atendente de laboratório (3), profissional para banho e tosa de animais (1), confeiteira (1), estagiário de TI (6), mecânico automotivo (1), mecânico automotivo de suspensão/alinhador (3), mecânico de refrigeração (1), nutricionista (1), operador de motosserra (20), office boy (1), padeiro (1), técnico de enfermagem (5), técnico de informática (1), técnico de radiologia (4) e vendedor técnico (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro (5), advogado júnior (10), ajudante de manutenção  pintura automotiva (2), almoxarifado / controlador de manutenção (1), analista contábil (1), analista contábil tributário (10), analista contábil tributário (10), analista de RH sênior-business partner (10), assistente administrativo financeiro (10), assistente de TI (10), assistente/ auxiliar de vendas (3), auxiliar de estocagem (5), auxiliar de manutenção predial (1), auxiliar de obras (2), auxiliar de produção/ bordadeira (1), capoteiro (2), cobrador (5), confeiteiro (3), coordenador contábil (10), coordenador de importação (10), cozinheiro industrial (2), encarregado de departamento de pessoal (10), encarregado de perecíveis (2), estágio de administração (6), estágio de ciências contábeis (4), estágio de comunicação social (1), estágio de ensino médio (9), estágio de letras/inglês (1), estágio de publicidade e propaganda (1), estágio de técnico em administração (6), estágio de técnico em elétrica ou eletrotécnica (1), estágio de técnico em informática (1), estágio de técnico de recursos humanos (2), estágio de técnico de saúde bucal (1), estágio de técnico de vendas (1), instalador e reparador de serviços de telecomunicações (10), mecânico (1), mecânico a diesel (1), montador automotivo (1), motorista (9), motorista carreteiro (15), padeiro (5), pedreiro (2), perfumista (1), pintor de obras (3), pizzaiolo (5), promotor de vendas (2), repositor de mercadorias (1), salgadeira (1), técnico de enfermagem (10), técnico higiene ocupacional (10), vendedor (11), vendedor de autopeças (1) e vendedor externo (5).

Vagas para pessoas com deficiência: Apoio de loja (1), assistente administrativo (4), assistente administrativo logística (1), auxiliar administrativo (3), auxiliar de serviços gerais (5), construção civil (1), porteiro (2) e representante de atendimento (55).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VIANA

Vagas: Encarregado de equipe área de produção (1), cozinheiro industrial (1), eletricista predial (1), ajudante de carga e descarga (10) e PCD para atuar na área de produção (1).

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Arrematadeira (1), confeiteiro (1), costureira em geral (1), costureira em geral (3), churrasqueiro (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), empregado doméstico diarista (15), montador de automóveis (1), téc. automotivo (1) e téc. mecânico em ar condicionado (1).

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA