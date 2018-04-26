450 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Há vagas para quem quer ser design de sobrancelha Crédito: Divulgação

Moradores de Cariacica que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES está com 450 vagas para 15 opções de cursos de qualificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio, no site

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Para participar, é necessário ser morador da cidade e ter acima de 16 anos. Somente nos cursos da área da saúde  Cuidador de Idosos, Cuidador Infantil e Balconista de Farmácia , o interessado deve possui mais de 18 anos.

A seleção é feita por ordem de inscrição e a lista com os aprovados será divulgada, no site do projeto, no dia 10 de maio.

As aulas serão realizadas em dois locais no bairro São Geraldo: na EMEF Talma Sarmento de Miranda e na Faculdade Multivix de Cariacica. Todos os cursos oferecidos têm carga horária de 40 horas e 30 vagas.

Confira os cursos oferecidos:

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL

AUXILIAR DE SECRETARIA

CUIDADOR INFANTIL

DESIGN DE SOBRANCELHAS

DOCES PARA FESTAS

AUXILIAR DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO

AUXILIAR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO

AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS

BALCONISTA DE FARMÁCIA

CUIDADOR DE IDOSOS

DECORAÇÃO DE FESTAS

FOTOGRAFIA

MAQUIAGEM BÁSICA

PORTEIRO

RECEPCIONISTA