450 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Moradores de Cariacica que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES está com 450 vagas para 15 opções de cursos de qualificação. Os interessados podem se inscrever até o dia 13 de maio, no site
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Para participar, é necessário ser morador da cidade e ter acima de 16 anos. Somente nos cursos da área da saúde Cuidador de Idosos, Cuidador Infantil e Balconista de Farmácia , o interessado deve possui mais de 18 anos.
A seleção é feita por ordem de inscrição e a lista com os aprovados será divulgada, no site do projeto, no dia 10 de maio.
As aulas serão realizadas em dois locais no bairro São Geraldo: na EMEF Talma Sarmento de Miranda e na Faculdade Multivix de Cariacica. Todos os cursos oferecidos têm carga horária de 40 horas e 30 vagas.
Confira os cursos oferecidos:
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
AUXILIAR DE SECRETARIA
CUIDADOR INFANTIL
DESIGN DE SOBRANCELHAS
DOCES PARA FESTAS
AUXILIAR DE ESTOQUE E ARMAZENAMENTO
AUXILIAR DE LOGÍSTICA E PRODUÇÃO
AUXILIAR DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS
BALCONISTA DE FARMÁCIA
CUIDADOR DE IDOSOS
DECORAÇÃO DE FESTAS
FOTOGRAFIA
MAQUIAGEM BÁSICA
PORTEIRO
RECEPCIONISTA