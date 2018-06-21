350 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

O Projeto OportunidadES está com 350 vagas em cursos de qualificação para quem quer aprender uma profissão. As chances são destinadas aos moradores de Cariacica. O aluno não paga pelo curso.

As inscrições podem ser feitas pelo site www.oportunidades.es.gov.br , até o dia 1º de julho.

Para participar, é necessário morar no município ou no bairro onde o curso será realizado e ter mais de 16 anos. Os cursos da área da Saúde (berçarista, cuidador de idosos e cuidador de pessoas com deficiência exigem idade mínima de 18 anos.

O resultado será divulgado no dia 5 de julho. A carga horária é de 40 horas.

CONFIRA AS VAGAS

Local do curso: EMEF Talma Sarmento de MIRANDA, Rua da Matriz, 33, São Geraldo, Cariacica.

Cursos: Assistente administrativo (35), confeitaria (35), decoração de festas (35) e maquiagem (35).

Local do curso: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, bairro São Geraldo, Cariacica.