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Qualificação

350 vagas para aprender uma profissão em Cariacica

Interessados devem morar no município e ter idade mínima de 16 anos. Inscrições seguem até o dia 1º de julho

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 14:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 14:28
Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
O Projeto OportunidadES está com 350 vagas em cursos de qualificação para quem quer aprender uma profissão. As chances são destinadas aos moradores de Cariacica. O aluno não paga pelo curso. 
As inscrições podem ser feitas pelo site www.oportunidades.es.gov.br, até o dia 1º de julho.
Para participar, é necessário morar no município ou no bairro onde o curso será realizado e ter mais de 16 anos. Os cursos da área da Saúde (berçarista, cuidador de idosos e cuidador de pessoas com deficiência exigem idade mínima de 18 anos.
O resultado será divulgado no dia 5 de julho. A carga horária é de 40 horas.
CONFIRA AS VAGAS
Local do curso: EMEF Talma Sarmento de MIRANDA, Rua da Matriz, 33, São Geraldo, Cariacica.
Cursos: Assistente administrativo (35), confeitaria (35), decoração de festas (35) e maquiagem (35).
Local do curso: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, bairro São Geraldo, Cariacica.
Cursos: Assistente de faturamento (35), assistente de recursos humanos (35), auxiliar de logística e produção (35), berçarista (35), cuidador de idosos (35), cuidador de pessoas com deficiência (35).

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