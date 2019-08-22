34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 35 mil; veja lista

Concursos terão provas em todo o países Crédito: Pixabay

Pelo menos 34 concursos públicos estão com inscrições abertas em todo o país e reúnem milhares de oportunidades em cargos de todos os níveis de escolaridade. Além das vagas iniciais, há seleções para formação de cadastro de reserva.

As seleções oferecem vagas para funções temporárias e efetivas. Os salários chegam a R$ 35.462,22 no Tribunal de Contas de Rondônia.

Confira os concursos abertos de acordo com a data de encerramento das inscrições.

Your browser does not support the audio element. 34 concursos públicos abertos com salários de até 35 mil reais

1 - Prefeitura de Vila Velha

A Prefeitura de Vila Velha vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de médicos em 20 especialidades. A remuneração varia de R$ 2.843,80 a R$ 9.380. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva.

Inscrições: podem ser feitas no endereço podem ser feitas no endereço www.vilavelha.es.gov.br , até as 17 horas do dia 12 de agosto de 2019. O processo seletivo contará com apenas uma etapa, a avaliação de títulos.

2 - Instituto Rio Branco

O Instituto Rio Branco (IRBr) divulgou nesta segunda-feira (8) o edital do concurso público que visa a preencher 20 vagas. Os interessados no cargo de terceiro-secretário da carreira de diplomata precisam ter nível superior em qualquer área. A remuneração é de R$ 19.199,06. Além da graduação, o candidato precisa ter disposição em servir no exterior.

Inscrições: podem até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico podem até as 23h59 do dia 12 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.iades.com.br . A taxa é de R$ 208,00.

3 - Tribunal de Justiça de Alagoas

O Tribunal de Justiça de Alagoas divulgou edital de abertura de concurso para juiz substituto. A oferta é de 20 vagas. Os candidatos devem ter diploma de curso superior em direito, experiência mínima de três anos em atividade jurídica exercida após a obtenção do bacharelado e idade abaixo de 65 anos. A remuneração inicial para magistrados de primeira entrância é de R$ 31.924,64. O valor é composto pelo salário-base de R$ 30.404,42 e o auxílio-alimentação de R$ 1.520,22.

Inscrições: até as 14h de 14 de agosto, no site até as 14h de 14 de agosto, no site www.concursosfcc.com.br

4 - Prefeitura de Fundão

A Prefeitura de Fundão vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais da área da Educação. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para o cargo de Técnico-Pedagógico (MaTP). A remuneração vai variar de R$ 1.750,60 a R$ 2.369,98, de acordo com a titulação do candidato.

Inscrições: nos dias 13 e 14 de agosto de 2019, na Secretaria Municipal de Educação, que fica na Avenida José Agostini, 204, Centro, Fundão. O atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

5 - Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Consórcio Intermunicipal da Rede de Urgências do Sudoeste do Paraná (CIRUSPAR). As oportunidades são para cargos de ensino fundamental, médio, técnico e de nível superior. A remuneração varia de R$ 606,90 a R$ 12.151,45.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: até o dia 15 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.concursosfau.com.br

6 - Ufes

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) abriu três novos concursos públicos destinados ao preenchimento de vagas de professor efetivo. As oportunidades são para as Ciências da Saúde/ Odontologia/ Clínica Odontológica (1), Psicologia/ Psicologia Social (1) e Engenharia Elétrica (1). A remuneração e a jornada de trabalho, os candidatos que forem admitidos terão o vencimento entre R$ 4.463,93 a R$ 9.600,92 com o regime de trabalho em dedicação exclusiva.

Inscrições: até o dia 15 de agosto de 2019, no departamento que oferece a vaga. A taxa de participação é de R$ 250,00.

7 - Exército

O Exército Brasileiro divulgou o edital do concurso de admissão aos Cursos de Formação de Oficiais de Saúde. São 127 vagas. Os aprovados em todas as etapas da seleção serão habilitados para iniciar a carreira militar na graduação de primeiro-tenente, cuja remuneração bruta de R$ 11.130,75, já somando os adicionais. É necessário ter formação superior, ter idade de no máximo, 36 anos, completados até 31 de dezembro do ano da matrícula, além de ter no mínimo, 1,60m de altura se do sexo masculino, ou 1,55m se do sexo feminino.

Inscrições: podem ser feitas no site podem ser feitas no site www.essex.eb.mil.br , até 16 de agosto de 2019. Neste mesmo período, os candidatos deverão enviar a documentação para a prova de títulos. A taxa de participação é de R$ 130.

8 - Câmara de Boa Esperança

Na Câmara de Boa Esperança, que fica na região Noroeste do Espírito Santo, a oferta é de sete vagas para cargos efetivos. É necessário que o candidato tenha escolaridade entre nível fundamental, médio e superior. O salário varia de R$ 1.320,00 a R$ 3.036,00, para carga horária de 20 a 30 horas semanais.

Inscrições: podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico podem ser feitas até 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . A taxa varia de R$ 40 a R$ 90 e deve ser paga até 18 de agosto de 2019.

9 - Marinha

A Marinha do Brasil abriu Concurso Público para Admissão de profissionais ao Corpo Auxiliar de Praças (CP-CAP/2019). A oferta é de 90 vagas disponíveis aos profissionais de nível técnico nas seguintes especialidades: Administração Hospitalar (3); Contabilidade (10); Eletrônica (4); Enfermagem (5); Estatística (6); Gráfica (7); Marcenaria (4); Mecânica (6); Metalurgia (6); Meteorologia (5); Motores (5); Processamento de Dados (17); Química (3); Radiologia Médica (5) e Telecomunicações (4). Para participar é necessário que os candidatos tenham 18 anos completos e menos de 25 anos de idade.

Inscrições: até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: até o dia 16 de agosto de 2019, no endereço eletrônico: www.ingressonamarinha.mar.mil.br

10 - Prefeitura de Vitória

A Prefeitura de Vitória, Capital do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de professores. O salário pode chegar a R$ 4.468,62 e os profissionais precisam ter o ensino superior. As oportunidades são para o cargo de professor de Educação Básica, nas disciplinas de Geografia (1) e Informática Educativa (1). A carga horária é de 25 horas semanais, podendo chegar a 40 horas. A remuneração varia de R$ 2.099,41 a R$ 2.792,88, para carga horária de 25 horas semanais, e de R$ 3.359,06 a R$ 4.468,62, para 40 horas.

Inscrições: até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico até as 23h59 do dia 18 de agosto de 2019, no endereço eletrônico sistemasrh.vitoria.es.gov.br

11 - Prefeitura de Iretama (PR)

Os profissionais de Níveis Alfabetizado, Médio, Técnico e Superior podem participar do novo Concurso Público aberto por meio da Prefeitura Municipal de Iretama no estado do Paraná, que visa à contratação e formação de cadastro reserva de colaboradores para preencher o Quadro de Pessoal. A remuneração varia de R$ 1.150,85 a R$ 4.357,16.

Inscrições: até 19 de agosto de 2019, por meio do site até 19 de agosto de 2019, por meio do site www.institutounifil.com.br

12 - Prefeitura de Cunha (SP)

A Prefeitura de Cunha (SP) abriu novo concurso com 32 vagas para vários níveis de escolaridade. As remunerações variam entre R$ 998,57 a R$ 8.404,40, para jornadas de 20h a 40h semanais.

Inscrições: até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site até as 21h59 do dia 19 de agosto de 2019, pelo site www.mouramelo.com.br

13 - Prefeitura de Cuiabá (MT)

A Prefeitura de Cuiabá abriu o prazo de inscrição do processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A oferta é de 4.699 vagas, sendo 1.764 para preenchimento imediato e 2.635 vagas para cadastro reserva em diversos cargos de níveis médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.286,15 a R$ 3.183,71, de acordo com o cargo e jornada de trabalho.

Inscrições: até o dia 19 deste mês no site selecon.org.br até o dia 19 deste mês no site

14 - Tribunal de Justiça do Ceará

Serão abertas às 14h desta segunda-feira, dia 15 de julho, as inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Ceará para o cargo de técnico judiciário com oito vagas imediatas e mais 320 para formação do cadastro reserva. A remuneração inicial é de R$ 6.180,453.

Inscrições: até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site fgvprojetos.fgv.br até as 16h do dia 20 de agosto de 2019, no site

15 - Ministério Público de São Paulo

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu concurso para o cargo de auxiliar de promotoria I na área administrativa. A oferta é de 24 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário apenas ter apenas ensino fundamental, com remuneração inicial de R$ 4.038,93, considerando salário básico de R$ 1.784,11, gratificação de promotoria de R$ 1.005,70, auxílio-alimentação de R$ 920 e auxílio-transporte de R$ 329,12 (R$ 14,96 por dia, levando em conta a média de 22 dias).

Inscrições: até 21 de agosto, www.vunesp.com.br. até 21 de agosto,

16 - Tribunal de Contas de Rondônia

Saíram dois editais do concurso Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. A seleção visa o preenchimento de 29 vagas para cargos de nível superior, sendo que desse total, 15 são destinadas a formação de cadastro reserva (CR) de eventuais oportunidades. A remuneração varia de R$ 8.646,36 a R$ R$ 35.462,22.

Inscrições: até as 18h de 21 de agosto de 2019, através do site www.cebraspe.org.br. até as 18h de 21 de agosto de 2019, através do site

17 - Prefeitura de Cuiabá (MT)

Em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, a oferta é de 2002 vagas no concurso público para vários cargos no quadro de servidores do município. A remuneração varia de R$ 1.115,48 a R$ 3.319,20.

Inscrições: no site no site www.selecon.org.br , até 25 de agosto de 2019.

18 - Prefeitura de Itainópolis (PI)

A Prefeitura de Itainópolis (PI) abriu processo seletivo e concurso público destinado ao preenchimento de 131 vagas dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração varia de R$ 998 a R$ 3.500.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do endereço eletrônico www.funvapi.com.br . A taxa de participação é entre R$ 60,00 a R$ 100,00.

19 - Prefeitura de Rondonópolis (MT)

Dois Concursos Públicos são anunciados na Prefeitura de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso com 10 vagas de nível superior. O edital nº 01/2019 tem oportunidades para Analistas Instrumentais - Economista; Fiscal de Obras; Fiscal de Postura; Fiscal do Meio Ambiente (10); Fiscal do Procon; Fiscal Sanitarista e Fiscal Tributário. Já o certame de nº 02/2019 vai formar cadastro reserva para Procurador Jurídico. Todas as funções serão exercidas em jornadas semanais de 30h, com vencimentos que partem de R$ 3.375,53 a R$ 6.751,05.

Inscrições: até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do até o dia 25 de agosto de 2019, por meio do site da UFMT

20 - Tribunal de Justiça do Maranhão

O Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ - MA) abriu concurso com 63 vagas para cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 3.927,72 a R$ 8.230,35, acrescido de Auxílio-Alimentação no valor de R$ 885,00.

Inscrições: até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site até as 14h do dia 28 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br

21 - Aeronáutica

São 252 vagas para o Concurso de Admissão de Sargentos da Aeronáutica. Os candidatos precisam ter ensino médio. Durante a formação de soldado, o soldo será de R$ 1.066. Após a conclusão, o aluno recebe a graduação de sargento e o saldo passa a ser de R$ 3.825, mais adicionais que totalizam a remuneração em R$ 5.049.

Inscrições: até 30 de agosto no site até 30 de agosto no site www.fab.mil.br

22 - Câmara de Fortaleza (CE)

A Câmara Municipal de Fortaleza abriu concurso para preencher 31 vagas, para profissionais de nível médio e superior. Os cargos são para Consultor Técnico Jurídico (2), Engenheiro Civil (2), Contador (1), Consultor Técnico Legislativo (6), Consultor Técnico Administrativo (2), Médico Clínico Geral (2), Médico Clínico Geral (2), Bibliotecário (1), Redator (1), Revisor (1) e Agente Administrativo (13). A remuneração varia de R$ 2.788,31 ou R$ 4.182,48.

Inscrições: até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site até as 14h do dia 30 de agosto de 2019, no site www.concursosfcc.com.br

23 - Prefeitura de Jauru (MT)

A Prefeitura Municipal de Jauru (MT) anuncia as inscrições do novo Concurso Público, destinado ao preenchimento de 55 vagas. Há oportunidades para cargos de todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 977,76 a R$ 17.577,93.

Inscrições: até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site até as 23h59 do dia 1º de setembro de 2019, no site www.klcconcursos.com.br

24 - Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

O Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu (Foztrans) anuncia Concurso Público destinado à admissão de 11 profissionais que tenham Ensino Médio, Ensino Superior nas áreas exigidas e Registro no Conselho de Classe. Há oportunidades disponíveis para os cargos de: Advogado Júnior, Assistente Administrativo Júnior (5), Contador Júnior, Engenheiro de Tráfego Júnior e Fiscal de Preceitos Júnior (6). Os salários variam de R$ 2.746,99 a R$ 3.802,48 e a carga horária a ser cumprida é de 20h e 40h semanais.

Inscrições: até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 3 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.fundacaounespar.org.br

25 - Prefeitura de Guarapari

A Prefeitura de Guarapari está com inscrições abertas para o concurso público que visa a preencher 94 vagas para o quadro do magistério. O edital de abertura do processo seletivo foi divulgado nesta segunda-feira (5). As oportunidades são para professores e pedagogos e os candidatos precisam ter o nível superior. A remuneração é de R$ 1.741,30, para carga horária de 25 horas semanais.

inscrições: no endereço eletrônico no endereço eletrônico www.incpconcursos.org.br , até as 23h59 do dia 6 de setembro de 2019. A taxa é de R$ 70,00.

26 - CREA de Minas Gerais

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA - MG) abriu concurso com 12 vagas para cargos de vários níveis de escolaridade. O salário base ofertado equivale a R$ 8.483,00, mais R$ 978,00 de vale-alimentação; e gratificação de R$ 556,40 para a função de Fiscal de Campo.

Inscrições: até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 8 de setembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.iuds.org.br

27 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (CREA - GO) divulgou a abertura do novo concurso público destinado ao preenchimento de 289 vagas de níveis médio e superior distribuídas em cadastro reserva e imediatas. Do total de de oportunidades, 38 são imediatas. O salário varia de R$ 2.160,21 a R$ 8.514,45.

Inscrições: até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico até o dia 9 de setembro de 2019, no endereço eletrônico www.quadrix.org.br

28 - Departamento Municipal de Saneamento de Muriaé (MG)

Estão abertas as inscrições para o concurso público do Departamento Municipal de Saneamento Urbano de Muriaé (Demsur) no Estado de Minas Gerais que pretende contratar 51 profissionais. A remuneração varia de R$ 998,00 a R$ 6.719,34.

Inscrições: até 9 de setembro de 2019, no até 9 de setembro de 2019, no site do Instituto Excelência

29 - Câmara de Caldas Novas

A Câmara Municipal de Caldas Novas, em Goiás, abriu concurso público com 18 vagas, sendo sete de preenchimento imediato e 11 para formação de cadastro reserva. Há chances para candidatos com níveis fundamental, médio e superior de formação escolar. A remuneração varia de R$ 1.026,37 a R$ 4.277,99.

Inscrições: até 10 de setembro, pelo site até 10 de setembro, pelo site itecconcursos.com.br . As taxas vão de R$ 30 a R$ 120.

30 - Câmara de São Roque (SP)

A Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque (SP) anuncia as inscrições do Concurso Público, destinado ao preenchimento de 12 vagas, para profissionais de nível Médio e Superior. Os cargos disponíveis para esse Concurso Público são: Agente de Operações II (2), Assistente de Comissões (4), Oficial Legislativo (3), Assistente de Licitações, Compras e Contratos (1) e Procurador Jurídico (2). A remuneração varia de R$ 2.283,34 a R$ 6.569,07.

Inscrições: até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site até as 23h59 de 12 de setembro de 2019, no site www.vunesp.com.br

31 - Polícia Militar de São Paulo

A Polícia Militar de São Paulo abriu concurso público com 2.700 vagas para o cargo de soldado. Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio, carteira de habilitação entre as categorias B e E, idade de 17 a 30 anos e altura mínima de 1,60m para homens e 1,55 m para mulheres. A remuneração inicial do servidor é de R$ 3.143,70, incluindo salário base de R$ 1.226,03, regime especial de trabalho policial no mesmo valor e adicional de insalubridade de R$ 691,94.

Inscrições: de 15 de agosto a 25 de setembro, por meio do site de 15 de agosto a 25 de setembro, por meio do site www.vunesp.com.br

32 - Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás

A Superintendência Executiva de Administração Penitenciária de Goiás abriu concurso com 500 vagas para o cargo de agente de segurança prisional. O candidato precisa ter nível superior em qualquer área de formação. A remuneração inicial é de R$ 4.891,25 para jornada de trabalho semanal de 40 horas, preferencialmente no regime de plantão.

Inscrições: de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico www.iades.com.br. de 29 de agosto a 13 de outubro de 2019, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico

33 - Instituto de Gestão e Humanização (GO)

O Instituto de Gestão e Humanização de Goiás (IGH) abriu processo seletivo para admissão de 275 profissionais que se enquadrem nos requisitos especificados no edital. O salário base ofertado varia de R$ 1.074,59 a R$ 8.211,82 e a carga horária a ser cumprida é de 18h a 44 horas semanais.

34 - Prefeitura de São Roque do Canaã

A Prefeitura de São Roque do Canaã, município que fica ao Norte do Espírito Santo, vai abrir concurso público para preencher 159 vagas. As oportunidades são para cargos de todos os níveis de escolaridade. O salário varia de R$ 982,58 a R$ 4.469,31 e a carga horária a ser cumprida varia de 15h a 44h semanais.

Inscrições: até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico até 2 de novembro de 2019, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.idcap.org.br . O valor da taxa a ser paga varia de R$ 40,00 a R$ 60,00.