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Qualificação

300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Vitória

Chances são para moradores de Itararé; são 10 opções de cursos em diversas áreas profissionais

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 15:56
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Moradores de Itararé, em Vitória, já podem se inscrever para uma das 300 vagas abertas para os cursos oferecidos pelo Projeto OportunidadES. São 10 opções de qualificação, destinadas para quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego.
Há chances para cursos de fotografia, design de sobrancelhas e recepcionista, entre outras. Os alunos não pagam pelas aulas.
Os interessados podem se inscrever até 8 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br.
Para participar, os candidatos precisam ter mais de 16 anos e morar no bairro contemplado ou em Vitória. Nos cursos da área da Saúde o candidato deve ter mais de 18 anos.
O resultado será divulgado no dia 11 de julho. As aulas serão realizadas na EMEF Otto Ewald Junior, com 40 horas de duração cada. 
CONFIRA OS CURSOS
Auxiliar de logística e produção (30)
Auxiliar de rotinas administrativas (30)
Auxiliar de secretaria (30)
Balconista de farmácia (30)
Decoração de festas (30)
Design de sobrancelhas (30)
Fotografia (30)
Maquiagem básica (30)
Porteiro (30)
Recepcionista (30)
 

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