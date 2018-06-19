300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Vila Velha

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti

Quem quer aprender uma profissão para ingressar no mercado de trabalho ou garantir uma vaga de emprego não pode perder essa chance. O Projeto OportunidadES está com 30 vagas em 10 opções de cursos. O aluno não paga pelo curso.

Os interessados podem se inscrever até o próximo domingo (24), no site www.oportunidades.es.gov.br

Os cursos são oferecidos pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do projeto OportunidadES.

Para participar do cursos, o candidato deve morar em Vila Velha, sendo as vagas destinadas preferencialmente aos moradores de Santa Rita, Primeiro de Maio, Ataíde, Ilha da Conceição e Cavaliere. Além disso, é necessário ter mais de 16 anos. Somente nos cursos na área da saúde (balconista de farmácia, cuidador de idosos e infantil, e berçarista) que o interessado deve ter mais de 18 anos.

A lista com os aprovados na oferta será publicada no site do projeto no dia 27 de junho.

SAIBA MAIS

Local do curso:

UMEF Leonel de Moura Brizola, Rua Estrada de Capuaba, s/nº, Santa Rita

CURSOS:

Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), cuidador de idosos (30), cuidador infantil (30), maquiagem básica (30), moda criativa (30), porteiro (30) e recepcionista (30).



