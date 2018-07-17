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Bairro Universal

300 vagas para quem quer aprender uma profissão em Viana

Oportunidades foram distribuídas por 10 opções de cursos de qualificação. Interessados precisam ter mais de 16 anos

Publicado em 17 de Julho de 2018 às 15:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2018 às 15:49
Curso de Maquiagem oferecido pelo projeto OportunidadES Crédito: Divulgação Secti
Moradores do bairro Universal, em Viana, que querem aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego com carteira assinada já podem se inscrever para uma das 300 vagas oferecidas pelo Projeto OportunidadES. São 10 opções de cursos de qualificação profissional de 40 horas. O aluno não paga pelo curso.
As inscrições podem ser feitas até domingo (22) no site www.oportunidades.es.gov.br.
Os interessados devem ter mais de 16 anos e morar em Viana, sendo as vagas preferenciais aos moradores do bairro Universal. O resultado da oferta será disponibilizado no site do OportunidadES, no dia 25 de julho.
As aulas serão realizadas três vezes por semana, em turnos variados de acordo com cada curso, na Igreja Presbiteriana do Brasil em Universal. E no final do curso o aluno que tiver 75% de presença e avaliação positiva do professor terá direito ao diploma emitido do CEET Vasco Coutinho.
CURSOS SEMIPRESENCIAIS
A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do projeto OportunidadES, está com 400 vagas abertas em cursos semipresenciais destinadas aos profissionais da educação da Grande Vitória. As inscrições seguem até o dia 31 de julho, no site www.oportunidades.es.gov.br.
As chances são para dois cursos novos. Gamificação para Educação e Recursos Tecnológicos para Educadores, ambos com 200 vagas e 200 horas, sendo 188 horas a distância  por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no site do projeto  e 12 horas presenciais que serão distribuídas em três encontros aos sábados, já definidos em edital no auditório do CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha.
CONFIRA AS VAGAS
Local dos cursos: Igreja Presbiteriana do Brasil, Rua Missionária, Bairro Universal, Viana
Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de secretaria (20), confeitaria básica (40), decoração de festas (30), design de sobrancelhas (30), doces para festas (40), fotografia (30), maquiagem básica (30), panificação (40) e porteiro (20).

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